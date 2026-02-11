Canary Islands Film contará, del 12 al 18 de febrero, con un espacio propio en el que está considerado el primer mercado audiovisual de Europa

Canarias estará en el mercado del Festival de Cine de la Berlinale con más de 40 profesionales de las islas.

Canarias regresa al European Film Market, el mercado que se celebra paralelamente al Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale, el más importante de esta industria en Europa, cuya 76 edición tendrá lugar del 12 al 18 de febrero.

La presencia isleña está coordinada por el Gobierno de Canarias, a través de Canary Islands Film, que tiene ya concertadas 60 reuniones solicitadas por productoras interesadas en rodar en las islas o encontrar coproductores para sus proyectos. Este año acuden además unas cuarenta profesionales de las islas. La misión está coordinada por Proexca y el Clúster Audiovisual de Canarias, con mayor presencia respecto a ediciones anteriores.

El viceconsejero de Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, fue el responsable de anunciar esta acción promocional acompañado por el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas, Cristóbal de la Rosa y la gerente del Clúster Audiovisual de Canarias, Genoveva Ayala. También por tres representantes de las empresas canarias que mayor protagonismo tendrán en el festival; 3 Doubles, Sur-Film y Volcano Films.

Canarias en el palmarés de la industria audiovisual internacional

“Es un honor ver nombres canarios en el principal palmarés de la industria audiovisual internacional. Hace años esto era un sueño pero se ha convertido en una realidad gracias al trabajo intenso y coordinado de todos los agentes públicos y privados. Han apostado por este modelo, ejemplo de imitación para otros sectores”, ha señalado Cabello.

La delegación isleña estará representada además por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural ICDC y las Film Commission de Tenerife y Gran Canaria. Además, el Gobierno de Canarias organiza un evento para profesionales. El objetivo es reforzar la imagen de Canarias como territorio de creación. Y ofrecer un espacio para el intercambio profesional que se desarrollará balo el lema Forget love, have a passionate affair with Canarian Cinema, a raíz de su coincidencia con el Día de San Valentín. Otras dos citas clave serán los EFM Animation Days, del 12 al 14 de febrero. Y el Berlinale Co-Production Market, del 14 al 17 de febrero. Asimismo, Canarias contará con un espacio para mantener encuentros profesionales dentro del pabellón Cinema from Spain.

Para Cristóbal de la Rosa, “el volumen de reuniones solicitadas a Canarias y la alta presencia de profesionales del archipiélago reflejan el grado de madurez alcanzado por nuestra industria audiovisual. Un camino que se ha ido consolidando gracias a su talento y su trabajo, que cuentan con el apoyo del Gobierno de Canarias a través de subvenciones, de la estrategia promocional que desarrollamos en los más importantes festivales y del apoyo a la internacionalización de empresa a través de Proexca”.

En este sentido, desde el Gobierno de Canarias celebran que cada vez son más los proyectos audiovisuales de las islas que participan en la Berlinale. Y muchas las que acuden a buscar acuerdos con otras productoras, financiadores, agentes de ventas. Se trata del segundo mercado cinematográfico más importante del mundo. Gracias al soporte de Proexca, “las empresas están participando de forma activa cada año, cerrando acuerdos y reforzando su internacionalización”, ha declarado Genoveva Ayala.