El Gobierno autonómico y las patronales del motor reclaman una convocatoria rápida del Programa Auto+ y un plan adaptado a las islas

El Gobierno de Canarias y las patronales de automoción exigieron este martes al Ejecutivo central la convocatoria urgente de nuevas ayudas para el vehículo eléctrico. La reunión de trabajo sirvió para analizar la movilidad sostenible en las islas. El sector reclama una alternativa al Plan Moves para evitar que se frene la transición energética en el archipiélago.

Canarias exige al Estado nuevas ayudas urgentes para el coche eléctrico / Gobierno de Canarias

La Consejería de Transición Ecológica y Energía analizó la situación actual junto a representantes de FREDICA, ACONAUTO y AEDIVE. El consejero Mariano Hernández Zapata defendió que la transformación profunda del transporte resulta imprescindible para el éxito de la transición energética. Por lo tanto, el dirigente consideró vital mantener unas herramientas que ya cuentan con un gran respaldo social.

Asimismo, Zapata señaló que estas subvenciones ofrecen certidumbre a las empresas y a los ciudadanos del archipiélago. De hecho, los programas anteriores impulsaron de forma decisiva la implantación de coches limpios y de puntos de recarga. En consecuencia, una nueva convocatoria rápida acelerará la incorporación de vehículos sostenibles en las islas.

Por otra parte, la consejería realizó un seguimiento al plan Moves que gestiona actualmente la comunidad autónoma. Las administraciones también presentaron las nuevas ayudas FEDER dirigidas a taxistas, empresas y entidades públicas. Así, los profesionales que compren un coche nuevo en 2026 podrán acogerse de forma directa a esta línea.

Un plan adaptado a las islas

Los representantes empresariales trasladaron su preocupación por la futura dotación económica de las líneas estatales de apoyo. Por este motivo, las patronales pidieron que el Programa Auto+ asigne a Canarias fondos proporcionales a su mercado insular. Las organizaciones consideran fundamental garantizar recursos suficientes para no frenar la electrificación de la economía.

Además, el sector hizo hincapié en la necesidad de diseñar un plan específico para las singularidades del territorio canario. Asimismo, plantearon la conveniencia de complementar estas iniciativas con programas específicos de renovación y achatarramiento del parque móvil, teniendo en cuenta la elevada antigüedad de numerosos vehículos que continúan circulando en el archipiélago.

Finalmente, las patronales propusieron complementar estas iniciativas con programas específicos de renovación y achatarramiento de coches antiguos. La sustitución progresiva de estos vehículos por opciones eficientes acelerará la descarbonización del transporte. Con todo, las partes coincidieron en que esta estrategia constituye la herramienta más eficaz para mejorar el medio ambiente.