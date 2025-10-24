Esta actuación tendrá una inversión de 13,6 millones de euros

El Gobierno de Canarias dio luz verde este jueves a la orden de inicio del expediente de contratación para ejecutar las obras de ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Puerto del Rosario, municipio de Fuerteventura.

Canarias impulsa la ampliación de la depuradora de Puerto del Rosario / Imagen cedida por el Gobierno de Canarias

Esta actuación también incluirá la deshidratación de fangos y la regeneración de aguas tratadas y contará con un presupuesto total de 13.594.811,41 euros. Por otro lado, este ejercicio se desarrollará entre 2025 y 2027.

Tratamiento eficaz y sostenible

El proyecto aprobado permitirá incrementar la capacidad de tratamiento de la actual depuradora, rebasada actualmente, e incorporar procesos avanzados de reutilización de aguas regeneradas, con el objetivo de favorecer su aprovechamiento agrícola y reducir la presión sobre los recursos naturales.

La inversión se distribuirá en 500.000 euros en 2025, 6,5 millones en 2026 y 6,59 millones en 2027, con financiación con cargo al presupuesto de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

“Con esta obra damos un paso decisivo para garantizar un tratamiento más eficaz y sostenible de las aguas residuales urbanas, asegurando que cada gota cuente en un territorio especialmente sensible a la escasez hídrica”, aseguró Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

A finales del año pasado, el Gobierno canario también destinó 2,6 millones a la mejora de la red de

abastecimiento de agua en la capital majorera.