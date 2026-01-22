El consejero Poli Suárez avanza en FITUR esta iniciativa clave para fortalecer el sector deportivo y atraer inversión privada.

Canarias impulsará una Ley de Mecenazgo para reforzar el deporte como motor turístico / Foto: La Radio Canaria.

La Radio Canaria continúa su cobertura especial desde FITUR en una segunda jornada en la que el deporte ha vuelto a situarse como uno de los ejes estratégicos para diversificar la oferta turística de Canarias. Por el set instalado en IFEMA ha pasado hoy el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, quien ha puesto el foco en la futura Ley de Mecenazgo del Deporte como herramienta para consolidar el crecimiento del sector.

Durante la jornada, además, se ha presentado ExpoDeca, el Salón de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, que celebrará su tercera edición del 12 al 15 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria, y que refuerza la proyección del Archipiélago como destino deportivo de primer nivel.

Incentivos fiscales para fortalecer el sector

Poli Suárez ha destacado que el deporte representa en Canarias el 4,4 % del Producto Interior Bruto y genera alrededor de 30.000 empleos directos, cifras que, a su juicio, justifican la necesidad de nuevas fórmulas de apoyo. En este contexto, ha explicado que la futura ley permitirá que las empresas se beneficien de incentivos fiscales si apoyan proyectos deportivos.

“Las instituciones no podemos soportar ni llegar a todo. Pero si somos capaces de poner una Ley de Mecenazgo del Deporte en Canarias para que las empresas puedan beneficiarse de incentivos fiscales si apoyan al deporte, lógicamente conseguiremos que el sector sea cada vez más fuerte”, afirmó el consejero.

Poli Suárez: «Conseguiremos que el sector sea cada vez más fuerte”

Asimismo, Suárez subrayó que el clima convierte a Canarias en un enclave idóneo para atraer a deportistas y eventos durante todo el año, reforzando el papel del deporte como elemento clave del turismo especializado que se promociona en FITUR.

La presencia de La Radio Canaria en la feria internacional continúa dando visibilidad a las iniciativas que buscan diversificar la economía canaria y consolidar al Archipiélago como un destino turístico innovador y sostenible.