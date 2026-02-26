El Gobierno autonómico busca frenar la falta de mano de obra cualificada con una formación donde el 60% del tiempo se destinará a prácticas en empresas

El sector de la construcción y la industria en las islas necesita urgentemente mano de obra especializada. Para dar respuesta a esta demanda real de las empresas, el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha cuatro nuevos proyectos formativos.

El objetivo principal de esta iniciativa conjunta es acortar la brecha histórica que existe entre la formación académica y los perfiles que reclaman los empleadores.

Empresas sin perfiles cualificados

La consejera de Empleo, Jessica de León, ha puesto sobre la mesa la magnitud del problema al que se enfrenta el tejido productivo. Según ha detallado la consejera, «precisamente el 60 % de las empresas de la construcción manifiesta que no encuentran perfiles para cubrir esas demandas de empleo».

Para solucionar esta desconexión, la nueva oferta formativa tendrá un enfoque eminentemente práctico y apegado a la realidad laboral. Los alumnos pasarán un 60 % de su tiempo de aprendizaje trabajando y formándose directamente en las empresas del sector.

Oficios con alta empleabilidad y retención de talento

Juan Antonio Jiménez, presidente de Femete, ha destacado que estos itinerarios se centrarán en profesiones técnicas muy solicitadas hoy en día. Los oficios con mayor salida laboral se encuentran especialidades concretas como el mantenimiento de ascensores o la instalación de puertas automáticas.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Laboral de la Construcción de Las Palmas, Salud Gil, ha aportado datos esperanzadores sobre el interés de los trabajadores por el sector. Gil ha recordado que su fundación forma cada año a entre 13.000 y 14.000 personas en toda Canarias.

Además, ha subrayado un dato que considera muy relevante: un 62 % de las personas formadas durante el año 2025 ya estaban ocupadas, lo que significa que «creen en nuestro futuro y quieren quedarse».

Más de mil alumnos y un ruego a jóvenes y mujeres

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha sido el encargado de desgranar el alcance de esta nueva iniciativa estratégica.

Domínguez ha explicado que alrededor de 1.100 alumnos serán los que podrán formarse y reciclarse a través de estos cuatro proyectos. Para hacerlo posible, la administración autonómica ha dotado a este plan con un presupuesto total que rondará los 8,4 millones de euros.

Tanto el Ejecutivo como la patronal han hecho un llamamiento especial para que más mujeres y jóvenes decidan dar el paso e incorporarse a estos sectores fundamentales para la economía insular.