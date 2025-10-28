Unas 3.700 personas con Enfermedad Renal Crónica reciben tratamiento de diálisis o trasplante en Canarias

Canarias es la comunidad autónoma con más casos de Enfermedad Renal Crónica. Fotografía: Europa Press

La Sociedad Española de Nefrología (SEN) señala este martes en un comunicado que Canarias es la comunidad autónoma con mayor número de casos de personas afectadas por enfermedades renales. La mayor prevalencia de Enfermedad Renal Crónica (ERC) se produce en el Archipiélago, con unas 3.700 personas que precisan de un Tratamiento Renal Sustitutivo (TRS) para reemplazar la función de los riñones, como la diálisis o trasplante.

En 2024, la incidencia de pacientes con ERC avanzada que precisaron de tratamientos renales sustitutivos en Canarias fue de 168’8 personas por millón de población. Aunque este dato supone un descenso del 7% respecto a la misma cifra del año anterior, sigue situando al Archipiélago muy por encima de la media nacional, donde la cifra es de 150’1 personas por millón de población.

En cuanto a las cifras que abordan la prevalencia, que hace referencia al número total de casos, los pacientes con ERC en tratamiento renal sustitutivo llegó en Canarias a las 1.626 personas por millón de población. Este dato también es superior a la media nacional, situada en 1.407 personas por millón de población.

Estos números colocan a Canarias como la comunidad autónoma con mayor prevalencia de pacientes con enfermedades renales crónicas que precisan tratamientos renales sustitutivos, por encima de Cataluña, Aragón y Galicia. Estos datos provisionales están recogidos en el Registro Español de Diálisis y Trasplante.