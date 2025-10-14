Canarias luchará por mantener el empleo en las zonas rurales

Francis Candil asegura que es esencial para Canarias apoyar el sector rural y mantener las ayudas que ofrece el Fondo Social Europeo

Francis Candil, Viceconsejero Bienestar Social y Rosalía Gutin, Vicepresidenta Patronato Fundación Cepaim.

El viceconsejero de Acción Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil, ha defendido las zonas rurales de las islas por su singularidad y por contribuir al mantenimiento del sector primario.

Desde el punto de vista social, ha manifestado la labor que desempeñan revalorizando el trabajo de los agricultores.

En la inauguración de la «Jornada de trabajo intersectorial del tercer sector de acción social, empresas y municipios rurales», Candil ha defendido la labor que desempeña el Fondo Social Europeo. Unas ayudas que contribuyen a revalorizar el tercer sector formado por las asociaciones y fundaciones que no dependen del sector público.

Igualdad e Inclusión

La jornada se enmarca en la Operación “Adelante Canarias – Abriendo Puertas para la Igualdad y la Inclusión”, financiada por el Fondo Social Europeo +, con cofinanciación del Gobierno de Canarias y de la Fundación “la Caixa”.

En este evento han participado diferentes sectores que buscan el diálogo intersectorial, la integración de personas en situación de vulnerabilidad al mercado laboral, el reto del edadismo o la empleabilidad en el ámbito rural.

Los principales retos para el futuro pasan por mantener el espíritu del Fondo Social Europeo. Esta ha sido una de las conclusiones principales, subrayan que sin estas ayudas, peligra la formación y los proyectos para las personas más vulnerables.