El proyecto busca acercar la ciencia a la sociedad y convertir la innovación en un elemento esencial para el desarrollo sostenible

Canarias promueve el Pacto por la Divulgación de la Ciencia y la Innovación en el Archipiélago

El Gobierno de Canarias apuesta por impulsar el Pacto por la Divulgación de la Ciencia y la Innovación en las islas. El ejecutivo regional manifiesta que esto refleja «el compromiso de consolidar a Canarias como un territorio de referencia en ciencia, innovación y divulgación«. En un comunicado, el Gobierno canario afirma que esta iniciativa «reúne a una red de agentes sociales, educativos, institucionales y empresariales para fomentar una cultura del conocimiento accesible, participativa y transformadora».

El proyecto está impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), y busca reforzar la apuesta del Gobierno canario por acercar la ciencia a la sociedad y convertir la innovación en un elemento esencial para el desarrollo sostenible.

La presentación del Pacto se realizará el próximo 18 de noviembre en el Museo Elder, dentro de las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias 2025. La meta es establecer sinergias entre la academia, las empresas, la administración y la ciudadanía. Con ello, se pretende promover un ecosistema donde el conocimiento científico deje de ser un ámbito reservado y se convierta en un motor colectivo de crecimiento, cohesión y bienestar.

Un pacto que gira sobre tres ejes estratégicos

El Pacto por la Divulgación de la Ciencia y la Innovación se construye sobre tres ejes estratégicos. El primero es la divulgación y participación ciudadana, acercando la ciencia y la innovación a la vida diaria mediante actividades, formatos y alianzas que faciliten el acceso al conocimiento.

Por otro lado, destaca la investigación e innovación con impacto social, reforzando la transferencia de conocimiento hacia la realidad canaria, promoviendo soluciones a los retos locales, la creación de valor y el empleo cualificado.

El otro eje gira en torno a la formación, talento y ecosistemas de colaboración, fomentando la educación científica, tecnológica y digital en las etapas formativas y consolidando la cooperación entre empresas, centros de I+D y administraciones públicas.