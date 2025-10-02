El consejero canario, Pablo Rodríguez, exigió al Ministerio de Vivienda que el Plan Nacional de Vivienda recoja las especificidades del archipiélago

Declaraciones: Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad

Canarias reclama que el Plan Nacional de Vivienda tenga en cuenta las singularidades de las islas. Así lo ha transmitido este jueves el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, a la ministra Isabel Rodríguez, durante la sectorial celebrada en Madrid.

Pablo Rodríguez exige que el texto recoja las especificidades del archipiélago y insiste en que las administraciones públicas canarias puedan utilizar su remanente de más de 2.000 millones de euros para dar respuesta a la emergencia habitacional.

Durante la sesión, el consejero Rodríguez ha subrayado la necesidad de diálogo y consenso: “El plan comienza sin el consenso necesario. Desde Canarias estamos a disposición del Ministerio para trabajar de manera conjunta y que sea un plan compartido por todos y útil para dar respuesta a la emergencia habitacional”, ha indicado.

Asimismo, el consejero ha destacado que Canarias ha aprovechado esta cita para adelantar las alegaciones y propuestas que planteará el Ejecutivo “con el objetivo de elaborar un plan que pueda aprobarse antes de final de año y que no sea impuesto, sino que integre las realidades y particularidades de todas las comunidades autónomas”.

En la imagen el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodriguez (d) y la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (c). Imagen Gobierno de Canarias

Adaptar el Plan a la realidad canaria

En esta línea, Canarias busca garantizar que el Plan se adapte a la realidad del archipiélago y sea efectivo en la respuesta a la emergencia habitacional. Entre estas propuestas, destaca la utilización de los remanentes y superávits de las administraciones públicas, una iniciativa que ya el Gobierno canario presentó en la Conferencia de Presidentes y que permitiría destinar de manera temporal recursos extraordinarios a políticas de vivienda. “Aunque por el momento el Ministerio de Vivienda no ha dado respuesta definitiva, derivando en gran parte la cuestión al Ministerio de Hacienda, el Gobierno canario considera que esta medida es viable y necesaria para aportar un plus a la financiación autonómica en la materia”, ha explicado Rodríguez.

Asimismo, el consejero responsable del área ha detallado que “la mayor parte de nuestras mejoras se centran en la búsqueda de flexibilización del Plan Nacional de Vivienda para que se convierta en un marco de coordinación entre las políticas del Estado y las ya implementadas por Canarias, sin imponer medidas que puedan perjudicar los avances locales.

Rodríguez remarcó la importancia de contemplar la singularidad de las islas no capitalinas, donde las dificultades para la construcción y promoción de vivienda se incrementan debido a la escasez de mano de obra, la falta de materiales y el encarecimiento de los costes”, ha insistido.

Más recursos de los que exige el Plan

En este sentido, el consejero ha subrayado también que Canarias destina actualmente más recursos a vivienda de los que exige el Plan, movilizando herramientas, instrumentos y fondos públicos “sin precedentes en la historia de Canarias, con cerca de 200 millones de euros destinados a las políticas públicas de vivienda”.

Rodríguez también se ha referido a la exigencia del Ejecutivo estatal sobre compartir datos, y ha destacado que las islas ya cuentan con un Observatorio Canario de Vivienda, que proporciona datos públicos y rigurosos para evaluar la eficacia de las políticas y permitir una planificación más precisa. Además, ha recordado que Canarias fue la primera comunidad autónoma en garantizar la permanencia de la vivienda pública, mediante el decreto-ley 1/2024.

El consejero ha recordado que la prioridad debe ser “garantizar políticas eficaces y eficientes que respondan a esta situación”. Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de asegurar la financiación de las políticas de vivienda más allá de 2026, cuando finalizan los fondos europeos del Plan de Recuperación.