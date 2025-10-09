Canarias presenta INTEGRA, una app para personas sin hogar

Esta herramienta, dirigida a profesionales y personas sin hogar, permitirá localizar recursos de atención de forma rápida, fiable y geolocalizada en todas las islas

El Gobierno de Canarias ha presentado el prototipo de la app INTEGRA, una aplicación móvil que permitirá consultas rápidas, fiables y geolocalizadas de recursos en todo el Archipiélago destinada a profesionales y personas sin hogar y en situación de alta exclusión. Se trata de una herramienta asociada a la guía que ya existía, pero que permite que la información esté actualizada permanentemente y con fácil acceso.

INTEGRA

Esta app está concebida como un complemento simplificado de la guía web del programa de lucha contra la alta exclusión. Se trata de una herramienta que centraliza la información en una base de datos única y actualizada, superando el modelo anterior basado en fichas PDF.

El Programa de Lucha contra la Alta Exclusión Social en Canarias (INTEGRA) nace para acompañar a personas cuya situación, condicionada por factores estructurales, sociales y personales, presenta un deterioro profundo que dificulta la salida autónoma y agrava, con el tiempo, los efectos psicosociales asociados.

Como instrumento de apoyo, ya existe una Guía de Recursos para Personas sin Hogar en Canarias, que sistematiza la red de recursos disponibles en el archipiélago anualmente. Sin embargo, se identificó la necesidad de contar con información actualizada de forma permanente.

En este marco, con el impulso del equipo de Innovación Social de Islas Responsables Lab (IRLab), se ha establecido una colaboración con la Asociación Anagos – Red De Economía Social, Alternativa Y Solidaria De Canarias. Esta entidad será la encargada de realizar las mejoras y actualización del buscador web de recursos para personas sin hogar de Canarias. También de desarrollar una aplicación móvil como complemento de la guía web, simplificada para su consulta en dispositivos móviles.

La App INTEGRA permitirá a las entidades que trabajan con personas en situación de alta exclusión mantener y revisar los datos sobre los recursos en tiempo real, sustituyendo los documentos estáticos (PDF) por un sistema dinámico y en actualización continua.

Una acción para evolucionar

La iniciativa está promovida por el equipo de Innovación Social de Islas Responsables Lab (IRLab) del Gobierno de Canarias y desarrollada por la Red Anagos.

En la presentación de este proyecto, el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, destacó que “simboliza una manera distinta de entender la acción social: una acción que escucha, que evoluciona y que se apoya en la innovación para ser más cercana y efectiva y reforzar la atención y la dignidad de las personas”.

Asimismo, dijo, refleja la voluntad del Gobierno de Canarias de apostar por la innovación “para acercar los recursos y los servicios a quienes más los necesitan” y “ofrecer respuestas reales y coordinadas ante una realidad compleja”.

Colaboración entre administraciones, técnicos y entidades sociales

Caraballo destacó además que, desde el inicio, este programa ha sido un ejemplo de colaboración entre administraciones, entidades sociales y equipos técnicos. Por eso, hizo hincapié en que INTEGRA no es solo una herramienta tecnológica, sino una apuesta por la inclusión, por la cooperación entre instituciones y por una sociedad más comprometida y conjunta.

En su intervención, señaló asimismo la importancia de la innovación para disponer de respuestas adaptadas a los cambios. “Necesitamos seguir creando espacios para reflexionar de manera conjunta. Tenemos que revisar las políticas, modificar los formatos y pensar “out of the box” para encontrar respuestas que hasta ahora no habíamos explorado”.

Por su parte, la presidenta de Anagos, Alicia Silva de la Cruz, señaló que, tras cinco años desde la primera edición de la guía, “se ha constatado su utilidad”, tanto por el tráfico en el buscador de recursos web como en el número de descargas de la versión en PDF.

En base a ese primer testeo, detalló, se llegó a la conclusión de que “era necesario un paso más y mejorar el buscador modernizándolo y desarrollando una aplicación móvil que facilitara el acceso a la información de los recursos, particularmente por parte de la personas en situación de vulnerabilidad”. Además, a partir de ahora las entidades y administraciones pueden registrar directamente sus recursos en la guía, de tal manera que “estará aún más actualizada y será más dinámica”.