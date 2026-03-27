Aena estima un aumento del 4,29% en operaciones en Semana Santa mientras una huelga de ‘handling’ podría afectar a varios aeropuertos

La red de aeropuertos de Aena en Canarias prevé operar 15.019 vuelos durante la Semana Santa, entre el 27 de marzo y el 6 de abril, lo que supone un incremento del 4,29% respecto al año anterior.

El día con mayor actividad será el sábado 28 de marzo, con 1.638 movimientos, mientras que el 31 de marzo se presenta como la jornada más tranquila, con 1.204 operaciones.

Por infraestructuras, el aeropuerto de Gran Canaria lidera la operativa con 4.612 vuelos, seguido de Tenerife Sur y Tenerife Norte.

Canarias prevé más de 15.000 vuelos en Semana Santa con riesgo de huelga. Europa Press

Huelga a partir del 30 de marzo

También destacan los aumentos en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, en un periodo en el que todos los días superarán los 1.200 vuelos en el conjunto del archipiélago.

Sin embargo, la actividad podría verse condicionada por la huelga indefinida convocada por CCOO, UGT y USO para el personal de tierra de Groundforce a partir del 30 de marzo.

Los paros, previstos en varias franjas horarias, afectarán a servicios de asistencia en tierra en 12 aeropuertos españoles, incluidos varios canarios, lo que podría generar incidencias en plena temporada alta.