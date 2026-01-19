El archipiélago experimenta un crecimiento del 3,6% en la llegada de pasajeros internacionales respecto al año anterior, según los datos publicados este lunes por Turespaña

Puerto de la Cruz, Tenerife. Imagen Gobierno de Canarias

Canarias ha recibido 16 millones de pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales en 2025, experimentando un crecimiento del 3,6% respecto al año anterior, según los datos publicados este lunes por Turespaña.

En lo que respecta al mes de diciembre, el archipiélago recibió 1,5 millones de viajeros extranjeros, que implicó un incremento del 0,8% en relación al mes anterior.

Por su parte, el conjunto de España recibió en 2025 un total de 111,7 millones de pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales, registrando un incremento del 5,9% respecto al año anterior. Esto supone alrededor de 6,2 millones de llegadas adicionales.

El 85,4% del flujo total de pasajeros provino de Europa y registró un ascenso interanual del 5,1%. Desde América llegó el 8,8% del total, lo que supone un incremento del 5,4% respecto al año 2024, y desde Asia el 2,7%, registrando un aumento del 18,6%.

En 2025 destacan, por su volumen de llegadas y evolución positiva, los países del Golfo Pérsico, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. De Asia destacan China y la recuperación de la conexión con Japón a finales de 2024. Por último, entre los países iberoamericanos sobresalió Colombia con más de un millón de llegadas.

En concreto, en el mes de diciembre los pasajeros aéreos internacionales que llegaron a España ascendieron a 7,7 millones, registrando un incremento del 6,8% respecto al mismo mes de 2024.

Principales mercados emisores

Entre los mercados tradicionales, Reino Unido emitió en torno a 1,5 millones de pasajeros internacionales y generó el 18,8% del total del flujo de llegadas a España, con un avance interanual del 4,7%. Canarias fue su principal destino, seguido de la Comunidad Valenciana y Andalucía, según Turespaña.

En 2025, Reino Unido fue el mercado que más pasajeros emitió hacia España, siendo sus principales destinos Canarias y Baleares con cuotas del 27% y 18,3%. Las principales comunidades recibieron más llegadas que en 2024, y del resto destacaron los incrementos superiores al 10% de Galicia y Murcia.

Desde Alemania, en diciembre volaron 0,9 millones de pasajeros (11,9% del total), con un incremento interanual del +1%. Canarias, aunque fue la principal receptora, con una cuota del 34,9% de llegadas, acusó un moderado descenso, en torno a 13.000 pasajeros menos.

Desde Italia llegó el 10,9% del flujo de pasajeros recibido en diciembre (841.816), con un crecimiento interanual del 8,5%. La Comunidad de Madrid y Cataluña recibieron conjuntamente el 59% del flujo total.

Francia emitió el 7,2% del total de pasajeros, mostrando una subida interanual del 2,4% en diciembre. La Comunidad de Madrid acaparó el 31,2% de las llegadas totales, y Cataluña el 27,4%.