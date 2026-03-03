Una decena de producciones vinculadas a las islas son seleccionadas para Festival de Málaga y Canary Islands Film desplegará nuevas acciones en el MAFIZ

Canarias refuerza su presencia en el Festival de Málaga 2026. Gobierno de Canarias

Canarias volverá a tener un papel destacado en el Festival de Cine de Málaga, que se celebrará del 6 al 15 de marzo y ha seleccionado una decena de producciones vinculadas al archipiélago.

Además de su presencia en las secciones oficiales, el sector audiovisual isleño participará activamente en el MAFIZ, el área de industria del certamen, donde Canary Islands Film contará con stand propio y una intensa agenda de reuniones para fortalecer el tejido audiovisual y atraer nuevos rodajes.

Entre las producciones seleccionadas figuran ‘El mapa para tocarte’, de Mercedes Afonso, en la sección oficial de documentales, y ‘Cuántica rave’, coproducida por Insularia Films, en Zonazine.

Consolidar la industria audiovisual

Fuera de concurso se estrenará ‘Solos’, del tinerfeño Guillermo Ríos, junto a otros títulos rodados o coproducidos en las islas. La representación canaria incluirá también un encuentro profesional el 12 de marzo en el NH Málaga para presentar los instrumentos de financiación y las ventajas de producir en Canarias.

La participación en Málaga forma parte de la estrategia del Gobierno autonómico para consolidar la industria audiovisual como motor económico y cultural, tras su reciente paso por la Berlinale, donde Canarias recibió el premio a Mejor Localización Europea por la serie ‘La Palma’.

En los próximos meses, la agenda continuará en mercados internacionales clave con el objetivo de internacionalizar el talento isleño y captar nuevas oportunidades de inversión y coproducción.