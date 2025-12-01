En lo que llevamos de año, Canarias registra 60 fallecidos por ahogamiento, 7 menos que en el 2024 por estas fechas

Canarias registra 60 fallecidos por ahogamiento de enero a noviembre de 2025

60 personas han perdido la vida por ahogamiento en Canarias de enero a noviembre de 2025, 7 menos (-10 %) que en el mismo período del año 2024 (67), según datos elaborados por la Asociación para la prevención de accidentes acuáticos ‘Canarias, 1500 KM de Costa’.

Durante el mes de noviembre, se registraron 6 fallecidos, la misma cifra que en octubre, y que lo sitúa por debajo de enero (8), agosto y septiembre (9) récord en mortalidad por sumersión en lo que va de año. Febrero, marzo, junio y julio registraron la menor cifra (3).

Además, en el último mes se contabilizaron (1) bañista en estado crítico; (3) graves; (14) moderados; (8) leves y (1) rescatado indemne.

La media mensual de muertes por esta causa en nuestra Comunidad Autónoma se mantiene en 5 personas/mes, reduciendo la cifra del pasado año 2024 (6/mes).

Varias intervenciones de distinto carácter

A los 60 óbitos, se suman 13 bañistas que fueron asistidos en estado crítico; (25) con heridas de carácter grave, (64) de carácter moderado; (30) leves y (28) rescatados indemnes. En total, 220 personas accidentadas en playas y piscinas del Archipiélago. El número de afectados es 46 más que en 2024, lo que supone un aumento del 26 % (174).

A lo largo del presente ejercicio, 23 de las 60 personas que murieron ahogadas (38 %), así como 78 de los 220 afectados totales (30 %), se habían metido en el mar durante prealertas y alertas activadas por el Gobierno de Canarias, debido a fenómenos costeros adversos.

En lo que va de año, 17 menores sufrieron un percance en distintos espacios acuáticos canarios: 4 fallecidos (7 % del total de muertes); (2) críticos; (4) graves; (5) moderados; (1) leve y (1) ileso.

Asimismo, el 37 % de los óbitos (22) fueron bañistas en edad adulta; el 33 % (20) tenía más de 60 años; el 23 % de ellos, víctimas de edad desconocida (14).

Los bañistas extranjeros, el 22 % de las víctimas identificadas

El 77 % de las víctimas mortales corresponde a bañistas varones (46). El 23 %, a mujeres (14).

En la clasificación por nacionalidades, el 22 % de los fallecidos identificados fueron extranjeros (13): británico (4); polacos (2); italiano (1), alemán (1); belga (1); marroquí (1); rumano (1); hindú (1); holandés (1); extranjeros sin nacionalidad especificada (3); español (3) y víctimas de nacionalidad desconocida (41).

Los bañistas representan el 63 % del total de fallecidos (38); el 17 %, corresponde a pescadores (10); el 17 %, referente a accidentados de actividad desconocida (10); el 3 %, (2) los clasificados en el apartado ‘otros’ (personas que caen accidentalmente al agua desde un muelle, un acantilado, un paseo marítimo o deportistas como parapentistas, pilotos, tripulantes de embarcaciones…etc).

Tenerife es la Isla que más fallecidos concitó en estos once meses: 19 personas; Gran Canaria, (16); en Lanzarote, (11) óbitos; Fuerteventura (6); La Gomera (3) y El Hierro (3); La Palma, (2). La Graciosa (0).

Las playas continúan siendo el entorno de mayor siniestralidad, con el 51 % de los casos; puertos/zonas de costa (28 %); piscinas naturales, (14 %); piscinas (7 %).

El 70 % de los accidentes ocurrieron en horario de tarde (42); el 22 %, de mañana (13); el 1 %, de noche (1). En el 7 % de los casos (4), no se especificó el horario en el momento de registrar el incidente.