Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en Canarias se crearon 38.100 puestos de trabajo, mientras que el número de parados ha llegado a los 131.600 al cierre de septiembre

Trabajadores en una obra. Imagen de recurso Freepik

El mayor incremento de empleo en el tercer trimestre del año se dio en Canarias, donde se crearon 38.100 puestos de trabajo adicionales, un 3,67 % más, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundidos este martes por el INE.

En términos interanuales, en Canarias se han creado entre julio y septiembre del presente año 65.700 empleos más que en el mismo período de 2025, lo que representa un aumento del número de ocupados del 6,52 %.

El número de parados ha llegado a los 131.600 al cierre de septiembre, lo que supone una caída del 3,12 respecto al trimestre anterior, descenso que en términos interanuales alcanza el 23,55 %.

La EPA del tercer trimestre de 2026 también refleja que la población de 16 años y más ha alcanzado en Canarias las 1.997.300 personas, lo que significa que ha crecido en 8.100 personas, un 0,41 %, respecto al trimestre anterior.

Este grupo de población ha aumentado en las islas en el último año en 21.400 personas, es decir, un 1,08 %.

Los activos, por su parte, llegaron a las 1.205.200 personas, 33.800 y un 2,89 % más que los contabilizados entre abril y junio, y 25.100 y un 2,13 % más que los registrados en el tercer trimestre de 2025.

22,85 millones de trabajadores

El mercado laboral sumó 73.600 ocupados en el tercer trimestre del año, hasta registrar un nuevo récord de 22,85 millones de trabajadores, en el avance más moderado para los meses de verano desde 2019, pese al impulso del empleo extranjero y femenino.

Al mismo tiempo, y según los datos de la EPA, el paro subió también en el tercer trimestre en 95.900 personas, hasta los 2,59 millones de personas y una tasa del 10,18 %, el mayor incremento para este periodo desde la pandemia.

El incremento del empleo en 73.600 personas es compatible con un aumento del paro en 95.900 personas, debido a que la población activa creció en 169.500 hasta las 25.443.800 personas que trabajan o buscan un empleo.