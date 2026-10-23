Empleados públicos se han concentrado este viernes a las puertas de la Delegación del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria

Los empleados públicos se han concentrado este viernes 23 de octubre frente a Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria para exigir la actualización y la distinción por categoría profesional.

Informa. RTVC.

Por tanto, trabajadores públicos de Canarias y representantes sindicales se han concentrado a las puertas de la Delegación del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria para exigir la actualización de la indemnización por residencia y su aplicación en condiciones de igualdad a todo el personal público del archipiélago.

El colectivo afectado alcanza la cifra de 130.000 personas, entre personal de la Administración General del Estado y de la Administración regional, según las organizaciones sindicales.