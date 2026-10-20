El SCE crea listas extraordinarias para facilitar la contratación de docentes en programas de formación

Se ha aprobado la creación de listas extraordinarios para la contratación temporal de personal docente en los programas de Formación Alternativa para el Empleo

El Servicio Canario de Empleo (SCE) ha aprobado la creación de listas extraordinarias para la contratación temporal de personal docente, directivo-docente y coordinador de formación en los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) y otros programas de empleo con formación.

Según ha informado la Consejería de Empleo del Gobierno regional, la resolución, publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), establece un procedimiento específico para facilitar a las entidades públicas la selección de profesionales necesarios para desarrollar estos proyectos.

La medida responde a las dificultades que se han producido para contratar al personal técnico de estos programas a raíz de las limitaciones debidas a la normativa del Gobierno de España.

Las listas están dirigidas a personas que cumplan los requisitos de titulación y competencia docente exigidos para impartir las especialidades correspondientes, así como para desempeñar funciones de dirección docente y coordinación de formación.

En este sentido, entre los requisitos figura estar inscrito como demandante de empleo y disponer de la cualificación requerida para cada puesto.

Los PFAE ofrecen a personas desempleadas la oportunidad de formarse mientras trabajan. Para poner en marcha estos programas, los ayuntamientos y otras entidades públicas necesitan contratar a docentes y personal encargado de dirigir y coordinar la formación. Las nuevas listas facilitarán la selección de estos profesionales y permitirán cubrir los puestos necesarios para desarrollar cada uno de los proyectos.

El plazo de presentación de solicitudes es de diez días hábiles, contados a partir de este martes, día siguiente al de la publicación de la resolución en el BOC. Las solicitudes deberán tramitarse exclusivamente por vía electrónica a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.