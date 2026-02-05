Con esta tase, que también tuvo en 2024, Canarias es la cuarta comunidad con peores registros y tiene consecuencias como que casi la mitad de los canarios no pueden afrontar un gasto imprevisto

Canarias repitió en 2025 la tasa de pobreza o exclusión social, un 31,2 % de la población, que ya registró el año anterior. Este dato la sitúa como la cuarta comunidad con peores registros, la sexta si se incluyen a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Casi la mitad de los canarios (49,8 %) no pueden afrontar un gasto imprevisto.

Datos nacionales

Los datos se extraen de la Encuesta de Condiciones de Vida que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), según la cual la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social registró en 2025 un nuevo mínimo, al situarse en el 25,7 % frente al 25,8 del año anterior. Esta disminución está en un contexto en el que crecieron los ingresos medios en los hogares un 5,5 % y se redujo la población que llega a final de mes con dificultad.

Las cifras del INE de 2025 sitúan la tasa Arope -porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social- más baja en País Vasco (14,7 %), seguida de Baleares (15,2 %) y Navarra (16,5 %).

Por debajo de la media nacional figuran también Aragón (19,1 %), Cantabria ( 19,2 %), Madrid ( 19,4 %), Cataluña (21,3 %), Galicia ( 22,1 %), Asturias (22,4 %), La Rioja (22,8 %) y Castilla y León (24,1 %).

Superando la media aparecen Extremadura (30,4 %), Comunidad Valenciana (30,7 %), Canarias (31,2 %), Murcia (32,5 %), Castilla-La Mancha (34,0 %) y Andalucía (34,7 %) y cierran la lista Ceuta y Melilla con un 40,8 y un 43,7 %, respectivamente.

En comparación con 2024 han empeorado Galicia (3,3 puntos porcentuales más), Asturias (1,5 puntos), Cataluña y la Comunidad Valenciana (0,8), La Rioja (0,2) y Castilla y León y Murcia (0,1), mientras que Canarias repite la misma cifra.

Por el contrario, han mejorado Cantabria (3,0 puntos porcentuales menos en un año), Extremadura (2,0 puntos), Aragón (1,9), Navarra (1,8), Madrid (1,5), Baleares (1,0), Andalucía (0,9), Castilla-La Mancha (0,2) y País Vasco (0,1), además de Ceuta (1,4) y Melilla (0,8 puntos porcentuales).

No pueden permitirse vacaciones

La estadística del INE aporta otros datos, como que más del 40 % de los andaluces (43,2 %) y los murcianos (42,5 %) no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, aproximadamente el doble que vascos (19,9 %) y madrileños (21,4 %).

Cerca del 50 % de los canarios (49,8 %) y murcianos (47,9 %) no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, algo que solo ocurre al 22,1 % de los vascos y el 23,9 de los navarros, y alrededor del 16 % de los canarios (16,2 %), los catalanes (16,0 %) y los andaluces (15,9 %) experimentan retrasos en pagos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos, lo que únicamente afrontan el 7 % de los vascos.

Las diferencias son aún mayores entre las comunidades donde más población tiene mucha dificultad para llegar a fin de mes, encabezadas por Castilla-La Mancha (12,7 %), Murcia (12,1 %), Canarias (11,5 %) y Andalucía (11,3 %), y las que registran los porcentajes más bajos: País Vasco (3,8 %), Aragón (4,7 %), Baleares (4,8 %) y Navarra (4,9 %).