La presidenta de Unicef en Canarias, Rosa Suárez, considera ineficaces las políticas contra la pobreza infantil

Durante la comisión de estudio sobre la pobreza infantil del Parlamento de Canarias de este martes, la presidenta de Unicef en Canarias, Rosa Suárez, ha calificado de «muy preocupante» la magnitud de la pobreza infantil en las islas. Además, ha apuntado que no se ha puesto en marcha el complemento a la infancia previsto en las prestaciones.

Vídeo RTVC

Ha indicado que casi el 80 por ciento de las familias que perciben el ingreso mínimo vital podrían tener derecho al complemento a la infancia, pero se encuentran con el grave problema de la dificultad digital para acceder a los servicios, una situación que habría que solucionar «de modo inmediato», pues afecta a personas que no pueden acceder a prestaciones a las que tendrían derecho.

Para erradicar de forma sostenible la pobreza infantil se requieren políticas que no atiendan únicamente a las carencias monetarias, sino a las barreras de tipo educativo, social, de vivienda y mercado laboral, soluciones que impliquen una transformación de forma duradera porque el impacto de las carencias «se arrastra para la vida futura», ha indicado.

1 de cada 4 niños en riesgo de pobreza

Rosa Suárez ha detallado cifras que demuestran que esta situación sigue siendo un reto en Canarias, como los datos del informe Arope que apuntan a que el 41 por ciento (uno de cada cuatro niños) está en riesgo de pobreza y exclusión social, esto es, 132.646 menores y adolescentes en las islas.

El 28,3 por ciento de ellos está además en riesgo de pobreza monetaria y este indicador ha descendido significativamente respecto a años anteriores, pues se ha revertido una cifra que llegó al 43 por ciento en 2023, ha añadido la presidenta de Unicef en Canarias.

Al respecto, ha considerado que, aunque este dato es positivo, aún implica que hay 91.335 menores en pobreza monetaria.

Carencia material y social

Ha apuntado también que la reducción «drástica» de este indicador probablemente se debe al ingreso mínimo vital, por lo que se podría reducir aún más si las familias perceptoras de ayudas con menores a su cargo percibiesen el complemento a la infancia.

Además en situación de carencia material y social severa hay 38.406 menores, un 11,9 por ciento, esto es, niños y niñas cuyas familias no pueden permitirse comer carne, pollo o pescado dos días a la semana y por lo tanto, equivale a que 26.142 niños no ingieren las proteínas necesarias para un adecuado crecimiento físico y cognitivo.

En hogares «con baja intensidad de trabajo» hay 26.464 niños (8,2 por ciento) y la representante de Unicef ha alertado sobre el hecho de que esta situación también afectará a los menores en su vida adulta con menos oportunidades para su futuro laboral y trabajos más precarios.

Unicef califica de «muy preocupante» la situación de pobreza infantil en Canarias

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Canarias alerta de la cronificación

Por su parte, el vicepresidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Canarias, Fernando Rodríguez, ha afirmado en la comisión parlamentaria que los datos de pobreza infantil en las islas son «insoportables» y se han cronificado.

Ambas organizaciones han urgido a los diputados autonómicos a cerrar un pacto entre administraciones públicas para combatirla.

Ha planteado que la pobreza infantil supera el 40% en las islas y defendido que las ayudas son necesarias pero «no son la solución«, apelando a cambiar la mirada sobre las estadísticas y empezar a saber qué personas han podido salir de ese círculo. «Las personas desean ser autónomas, no quieren vivir del sistema», ha explicado.