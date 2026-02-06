De todos los canarios, los residentes en La Gomera son los que en mayor porcentaje afirman tener dificultades económicas

El 60,8% de los canarios tiene dificultades para llegar a fin de mes (un 34,4% refiere cierta dificultad y un 26,4%, mucha), frente a un 28% que asegura tener cierta facilidad y un 8,7% que tiene mucha facilidad.

El dato figura en el Índice de Confianza del Consumidor, que de manera trimestral elabora el Instituto Canario de Estadística (Istac).

Los residentes en La Gomera son los que en mayor porcentaje afirman tener dificultades económicas, un 71% de los encuestados, por delante de los vecinos de Tenerife (63,6%).

Mayor holgura

En el polo opuesto, quienes viven en Lanzarote son los que con mayor holgura llegan a fin de mes (un 51,1% no reporta dificultades), por delante de La Palma (42,5%).

Aun con todo, estas cifras, que corresponden al cierre de 2025, suponen una mejoría en comparación con el tercer trimestre del año pasado, al rebajarse en 5,2 puntos el porcentaje de quienes tienen apuros y de 7,2 puntos respecto al mismo periodo de 2024.

Percepción de los canarios

El Índice de Confianza del Consumidor también recoge la percepción de los canarios sobre la situación de su economía doméstica, que se mantiene en los mismos valores que en el tercer trimestre de 2025, y sus expectativas a seis meses vista, que bajan 4,2 puntos respecto a 12 meses antes.

Ese índice subió en Lanzarote y Tenerife y bajó en el resto de islas, sobre todo en La Gomera, donde se redujo en casi 14 puntos.

Los valores más altos se dan en Fuerteventura (80,3), Lanzarote (76,3), y el sur de Gran Canaria (71), y los más bajos, en La Gomera (50,2), norte de Gran Canaria (52,1) y el área metropolitana de Tenerife (59,6).

Personas inactivas

Si se atiende a los datos desagregados por ocupación, mejora el índice de confianza entre las personas en situación de desempleo (+3,1%) y en personas inactivas (+1%), y empeora entre las personas con empleo en 1,7 puntos y un poco más de dos puntos entre trabajadores por cuenta ajena.

Se aprecia un mayor optimismo entre hombres (68,6%) que entre mujeres (64,2%), aunque esa brecha se ha reducido en casi seis puntos; y entre jóvenes de 18 a 34 años, mientras que en el rango de 55 a 64 años ha caído en 6,3 puntos.

A la pregunta de cómo ha evolucionado la situación económica en los últimos seis meses, el 34,9% de los canarios considera que ha empeorado frente a un 10,5% de hogares que piensa que su situación ahora es mejor. El 54,7% asegura no ha variado.