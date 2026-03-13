El IPC crece un 2,1% en febrero en Canarias.

InicioNoticiasEconomía

El IPC creció un 2,1% en febrero en Canarias

El dato de febrero es el más bajo registrado en Canarias desde junio de 2025. Sin embargo, en términos mensuales la inflación en Canarias aumentó un 0,3%

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Canarias ha crecido un 2,1% en febrero en tasa interanual, aunque lo hace dos décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de febrero es el más bajo registrado en Canarias desde junio de 2025. Sin embargo, en términos mensuales la inflación en Canarias aumentó un 0,3%, mientras que en lo que va de año los precios bajan un 0,3%.

Donde más subieron los precios en Canarias respecto al mismo mes del año anterior fue en restaurantes y servicios de alojamiento, un 6,1% más que en febrero de 2025 (+0,3 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,4% más (+0,8 puntos); seguros y servicios financieros, un 3,2% más (-0,9 puntos) y sanidad, un 3% más (-0,2 puntos).

Por contra, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en información y comunicaciones, un 0,2% (-0,3 puntos respecto a la tasa del mes precedente), así como vestido y calzado, un 0,2% (+0 puntos), las dos únicas categorías en las que se redujeron.

Datos nacionales

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,4% en febrero en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 2,3%.

Al finalizar febrero, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (2,9%), Comunitat Valenciana (2,6%) y Extremadura (2,5%). En el lado contrario se situaron La Rioja (2%), Catalunya (2%) y Castilla-La Mancha (2%).

Galicia (+0,3%), Extremadura (+0,2%) y Murcia (+0,2%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Canarias, Baleares y Madrid en donde menos, con retrocesos de un 0,2%, 0,2% y un 0,1%, respectivamente.

