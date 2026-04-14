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Los precios subieron un 3% en marzo en Canarias

RTVC / Europa PRESS
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En el conjunto del país el IPC aumentó un 1,2% en marzo en relación al mes anterior y elevó 1,1 puntos su tasa interanual, hasta el 3,4%.

En el caso de España, las ventas minoristas en junio aumentaron un 7,5% anual, tras el incremento del 7,3% de mayo
El vestido y calzado es una de las categorías donde más se han elevado los precios en Canarias.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se ha incrementado en Canarias un 3% en marzo en tasa interanual. Eso ha implicado nueve décimas por encima de dicha tasa del mes anterior. Según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La subida de marzo lleva la tasa interanual a volver a incrementarse en la región tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en Canarias aumentó un 0,9%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 0,6%.

De esta forma, los precios han superado el nivel del año anterior en todas las categoría.Los más altos fueron vestido y calzado, un 6,5% más que en marzo de 2025 (+6,7 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior). Restaurantes y servicios de alojamiento, un 5,2% (-0,9 puntos); transporte, un 4,3% (+3,8 puntos) y seguros y servicios financieros, un 3,4% (+0,2 puntos).

Las subida interanuales más moderadas se han producido en información y comunicaciones, un 0,5% (+0,7 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,3% (+0,2 puntos); enseñanza, un 1,5% (-0,1 puntos) y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 1,6% (+0,8 puntos).

Datos en toda España

A nivel nacional, el IPC aumentó un 1,2% en marzo en relación al mes anterior y elevó 1,1 puntos su tasa interanual, hasta el 3,4%.

Así, al finalizar marzo, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (4,1%), Galicia (3,8%) y Castilla-La Mancha (3,7%). En el lado contrario se situaron La Rioja (3%), Canarias (3%) y Asturias(3%).

Los precios han aumentado en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Castilla-La Mancha (+1,7%), Galicia (+1,6%) y Baleares (+1,4%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Comunitat Valenciana (+0,8%) Canarias (+0,9%) y La Rioja (+1%).

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