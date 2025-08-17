La AEMET prevé un descenso notable de temperaturas en la península, mientras las islas occidentales y Gran Canaria afrontan otra jornada sofocante

La entrada de aire atlántico iniciará este lunes el fin de la ola de calor en España, con un descenso notable de temperaturas en la mitad noroeste peninsular.

Imagen de archivo | Europa Press

Pese al alivio peninsular, las islas occidentales y Gran Canaria continuarán en aviso amarillo por calor, con valores que alcanzarán hasta los 36 grados. La AEMET no descarta picos de 34 grados en medianías del sur y oeste de islas montañosas y advierte de la persistencia de la calima en altura.

17 provincias en aviso por temperaturas extremas

Un total de 17 provincias estarán en aviso este lunes por temperaturas extremas. Murcia y Alicante entrarán en nivel rojo, mientras Andalucía concentrará la mayoría de avisos naranjas. Entre las zonas más afectadas se encuentran Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, además de Huesca, Albacete, Lleida y Baleares.

La AEMET prevé lluvias débiles en Galicia y Cantábrico, con nieblas matinales y tormentas por la tarde en la mitad oriental. En el resto del país dominarán nubes medias y altas, desplazándose de oeste a este, junto con desarrollo de nubosidad de evolución en zonas de montaña.

Vientos variables y alisio en Canarias

Las máximas caerán en gran parte de la península, con un descenso notable en el noroeste interior y sur de Cataluña, aunque el Guadalquivir podría alcanzar los 40 grados. Las mínimas también bajarán en el noroeste y Extremadura, pero seguirán elevadas en la mitad sur y en Canarias, con noches tropicales en amplias zonas.

El lunes soplará alisio moderado con intervalos fuertes en Canarias, mientras que el resto del país registrará vientos flojos, con intervalos de moderado por la tarde. Predominarán oeste y suroeste en la vertiente atlántica, norte en Galicia y Cantábrico, y suroeste en el Mediterráneo oriental, según la previsión estatal.