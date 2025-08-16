Gran Canaria afronta los valores más extremos mientras varias islas permanecen en prealerta

La Dirección General de Emergencias mantiene la alerta en Gran Canaria, salvo en la zona norte por debajo de los 400 metros de altitud. El aviso afecta principalmente a interior, medianías y zonas altas, donde se registrarán los valores más cálidos durante las próximas horas.

Imagen de archivo

Se declara la situación de prealerta en municipios de La Palma como Garafía, Puntagorda, Tijarafe, Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte y Fuencaliente. La medida también se extiende a El Hierro, La Gomera y Tenerife, salvo en las áreas situadas al norte por debajo de los 600 metros.

Máximas entre 32 y 36 grados en Gran Canaria

Las autoridades confirman que se mantiene la prealerta en Lanzarote y Fuerteventura, donde también se esperan temperaturas elevadas. En estas islas orientales, los valores podrían alcanzar entre 30 y 34 grados, según las previsiones oficiales.

En Gran Canaria, la situación será más extrema, con máximas previstas entre 32 y 36 grados, especialmente en las zonas de interior y mayor altitud. Por el contrario, se esperan temperaturas normales de verano en la mitad este de La Palma y en las áreas bajas del norte de Tenerife, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria.