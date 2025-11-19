El Gobierno de Canarias pone el foco en las mujeres con discapacidad que sufren violencia machista en los eventos del 25N

Canarias visibiliza este 25N las violencias machistas que sufren las mujeres con discapacidad

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, y la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Brito, destacaron esta mañana la necesidad de visibilizar las violencias machistas que sufren las mujeres con discapacidad durante la presentación de la campaña institucional del Gobierno de Canarias con motivo del 25 de noviembre, Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

“Es inaudito que por el hecho de tener una discapacidad, dudemos de su testimonio cuando cuentan que han sufrido algún tipo de violencia por algún hombre, que a lo mejor incluso es su propio cuidador” manifestó la consejera durante la presentación de la campaña de este año y haciendo referencia a los datos que arroja el “Diagnóstico sobre mujeres con discapacidad y violencia de género” en el que se concluye que el principal problema de las mujeres con discapacidad que confiesan haber sido víctimas de violencia de género es la falta de credibilidad del entorno. “No creerlas, no acompañarlas, no apoyarlas, es infligirles un nuevo maltrato, es condenarlas al silencio”, lamentó.

Datos

De acuerdo a este estudio, elaborado por el ICI y fruto del protocolo establecido con el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Canarias, CERMI-Canarias, el 40 % de las personas a quién se le confió el hecho, dudó de la veracidad de sus testimonios. Así mismo el Diagnóstico refleja que el 71 % de las mujeres encuestadas había vivido violencias machistas. Fuera de la pareja, y cerca de la mitad (47 %) eran hombres de la familia, el 29 % eran desconocidos, el 21% eran conocidos.

En el seno de la pareja o expareja, las violencias más habituales fueron las humillaciones, desprecios o aislamiento social. El 72 % de los casos el hombre quería saber en todo momento dónde estaba y se enfadaba si hablaba con otros. Otro 77 % la menospreciaba o humillaba delante de otras personas; El 75 % era amenazada por el agresor con hacerle daño. En el 57 % de los casos utilizaban su discapacidad para menospreciarla y el 74 % se ha sentido intimidada o asustada. El 59 % fueron obligadas a mantener relaciones sexuales sin desearlo por miedo de lo que podía hacer si se negaba.

La consejera consideró que “son datos que una sociedad democrática no puede tolerar”. También recordó que además de las campañas de sensibilización, estudios y actos como el que se celebró en el Parlamento de Canarias para escuchar a las mujeres con discapacidad en el mes de junio, el ICI cuenta con una red de recursos establecida en todas las islas en colaboración con todos los cabildos insulares para atender a las mujeres víctimas de violencia de género que se activa de inmediato con una llamada al servicio telefónico 112.

Rompamos el Círculo

La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Brito, argumentó que con el lema “Rompamos el círculo. Entra en modo alerta contra la violencia de género” el ICI quiere apelar este 25N a la ciudanía para que tomen conciencia.

“Rompamos el círculo. Un círculo cercado por miles de situaciones, que se repite en diferentes ámbitos y de numerosas formas: física, emocional, económica y psicológica” manifestó al tiempo que expresó la necesidad de romper el círculo “escuchando y creyendo a las mujeres que presentan alguna discapacidad cuando sufren o han sufrido violencia de género”.

Ana Brito recordó que la violencia de género afecta a millones de mujeres de todo el mundo. Además, hizo referencia al dato que dice que las mujeres con discapacidad tienen un 50 % más posibilidades de sufrir violencia de género.

La campaña se insertará entre el 19 y 25 de noviembre en prensa digital, escrita, radios, televisiones y redes sociales.