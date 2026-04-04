El archipiélago registra 93,9 muertes por cada millón de mujeres y encabeza la estadística histórica de violencia machista

Canarias presenta la mayor tasa de feminicidios del país según el Observatorio de la Violencia de Género. El Consejo General del Poder Judicial analiza en su último informe los datos de 2025 y la serie histórica. Esta radiografía permite evaluar la evolución de un fenómeno que terminó con la vida de 49 mujeres el pasado año.

Un grupo de mujeres coloca lazos morados durante un acto homenaje a mujeres asesinadas, en una imagen de archivo. EFE/Raúl Sanchidrián

El documento del CGPJ sitúa la media nacional de muertes en 67,1 por cada millón de mujeres. Canarias supera ampliamente esta cifra con un índice de 93,9 casos confirmados. Por el contrario, Extremadura presenta el dato más bajo de toda España con una tasa de 34,6.

Otras regiones como Baleares y la Comunidad Valenciana también sobrepasan la media estatal de víctimas. Andalucía y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla muestran igualmente números preocupantes. En cambio, comunidades como Madrid o el País Vasco se mantienen por debajo del índice nacional.

Resulta llamativo que algunas localidades canarias de gran tamaño no han registrado asesinatos machistas. Arrecife y Santa Lucía de Tirajana figuran en la lista de municipios con cero feminicidios históricos. Estas excepciones contrastan con la realidad general de las islas en este último informe judicial.

El reto de las medidas de alejamiento

La presidenta del Observatorio, Esther Rojo, destaca la complejidad de fijar las distancias de seguridad. El Ministerio de Igualdad advierte que los alejamientos menores a 350 metros resultan poco eficaces. Esta situación genera grandes dificultades de gestión en los municipios pequeños y entornos rurales.

La ministra Ana Redondo propone que el agresor cambie de domicilio en los pueblos pequeños. Esta medida busca garantizar una respuesta policial rápida y efectiva para proteger a las víctimas. No obstante, la judicatura prefiere analizar cada supuesto para encontrar un equilibrio real entre las partes.

Las distancias de 500 metros son a veces imposibles de cumplir en núcleos urbanos reducidos. Las viviendas de víctima y agresor coinciden frecuentemente dentro de la zona de exclusión fijada. Por este motivo, los encuentros fortuitos provocan la activación constante de las alarmas telemáticas.

Protección específica en el entorno rural

El Observatorio trabaja actualmente en una guía dedicada exclusivamente a las mujeres del campo. El objetivo principal consiste en ofrecer herramientas de información similares a las de las ciudades. Rojo muestra su preocupación por el aislamiento que sufren las víctimas en estas zonas.

La Atención Primaria juega un papel crucial para detectar las primeras alarmas de maltrato físico. Los centros de salud rurales sirven como puntos de apoyo fundamentales para las mujeres vulnerables. Una intervención temprana puede evitar que la violencia escale hasta consecuencias fatales o irreversibles.

Además, el grupo de trabajo del CGPJ evalúa el impacto de estas situaciones en los menores. La ubicación de los colegios y domicilios condiciona directamente las decisiones de los jueces encargados. Es vital proteger el bienestar de los hijos durante todo el proceso de alejamiento.