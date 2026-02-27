El Gobierno de Canarias anuncia que todos los expedientes de dependencia en El Hierro están resueltos

Bienestar Social afirma que los cambios introducidos en la gestión en esta legislatura han permitido resolver todos los expedientes de dependencia de El Hierro

La consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha logrado resolver todos los expedientes de dependencia en El Hierro. Así lo ha anunciado la propia consejería este viernes.

El sistema de atención a la dependencia mantiene en la actualidad una bolsa de expedientes acotada, con un total de 21 casos pendientes de resolución y una previsión operativa que permitirá resolverlos en su totalidad durante la primera quincena de marzo, gracias a una agenda de valoración prácticamente cerrada y un circuito de citación ya organizado.

Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias

«Atención ágil y efectiva»

Así lo ha explicado la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, durante la comisión parlamentaria del área celebrada este viernes. Aseguró que “los datos reflejan que el sistema en El Hierro funciona con una planificación clara, una agenda ordenada y un horizonte de resolución inmediato, evitando demoras indefinidas y garantizando que el reconocimiento de derechos no dependa de la burocracia ni de la falta de previsión. Este modelo responde al objetivo de reforzar la gestión en las islas no capitalinas y asegurar una atención ágil y efectiva”.

En concreto, en la actualidad existen cinco revisiones de grado con cita programada para los días 3 y 4 de marzo, así como nueve expedientes iniciales también citados para esas mismas fechas. Además, quedan cinco expedientes iniciales pendientes de citar -cuatro de ellos ya citables y en proceso inmediato de programación- y dos revisiones de Programa Individual de Atención (PIA), igualmente citables. De esta forma, en la primera quincena de marzo la lista de espera d dependencia en El Hierro desaparecerá.

“La situación concreta de El Hierro ejemplifica el funcionamiento del nuevo modelo organizativo, con expedientes en tramitación avanzada y un calendario definido de resolución a corto plazo. En el conjunto de Canarias, los datos confirman una mejora sostenida en el reconocimiento de derechos, la asignación de prestaciones y la reducción de los tiempos de espera. Nuestro compromiso continúa centrado en garantizar una atención ágil, planificada y orientada a las personas, reforzando la eficacia del sistema público de dependencia en todas las islas”, señaló Delgado.

Más personas atendidas y menor tiempo de espera en Canarias

Candelaria Delgado destacó que en Canarias los indicadores oficiales muestran una evolución positiva del sistema de dependencia. “Desde julio de 2023, el número de personas con derecho reconocido ha pasado de 44.506 a 69.703, lo que supone un incremento del 56,6 % en 30 meses y un ritmo de incorporación tres veces superior al del periodo anterior”.

Asimismo, entre agosto de 2023 y enero de 2026 se han aprobado 28.595 Programas Individuales de Atención, con una media mensual de 953 resoluciones, frente a las 340 mensuales registradas en la etapa previa. “Este aumento de la capacidad resolutiva ha permitido acelerar el acceso efectivo a prestaciones y servicios. Estos son datos objetivos y comprobables y son fruto del trabajo del amplio equipo de profesionales que tenemos en la consejería y en la dirección general de Dependencia”.

El tiempo medio de tramitación también ha experimentado una reducción significativa. Según los datos del IMSERSO, el plazo medio desde la solicitud hasta la resolución ha descendido de 782 días en julio de 2023 a 411 días en enero de 2026. Esto supone 371 días menos y una reducción cercana al 47 %. Desde la entrada en vigor de las últimas medidas organizativas, el sistema reduce los tiempos a un ritmo medio de 15,71 días al mes.

Garantía de derechos y refuerzo del modelo de atención

La consejera de Bienestar Social recordó que ninguna persona con un derecho reconocido pierde su prestación por falta de disponibilidad de servicios o profesionales. En estos casos, las personas permanecen en el sistema y conservan íntegramente su derecho hasta que pueda hacerse efectivo.

Paralelamente, se trabaja en el refuerzo estructural del sistema mediante la licitación de nuevos servicios especializados de ayuda a domicilio, la acreditación de profesionales en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la planificación del III Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, que permitirá adaptar los recursos a las necesidades reales de la población.

El modelo actual, alineado con las directrices europeas, prioriza la atención en el entorno domiciliario cuando es posible, complementada con teleasistencia avanzada, programas de envejecimiento activo y recursos residenciales adecuados.