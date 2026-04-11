Ambas administraciones inician la negociación para reforzar el papel de Canarias en su gestión de aeropuertos

Canarias y el Gobierno de España han acordado este viernes poner en marcha grupos de trabajo técnicos para avanzar en materia aeroportuaria, en una reunión en la que ambas partes han fijado la hoja de ruta para dar cumplimiento al artículo 161 del Estatuto de Autonomía.

Este paso marca el inicio formal de una negociación que busca incrementar el peso del archipiélago en la planificación y gestión de sus infraestructuras aeroportuarias.

La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, explicó tras el encuentro que equipos técnicos y jurídicos de ambas administraciones comenzarán en las próximas semanas a intercambiar documentación con el fin de elaborar una propuesta conjunta.

Canarias y el Estado activan los grupos de trabajo técnicos sobre los aeropuertos. Gobierno de Canarias

Intensión de prórroga de fondos europeos

Posteriormente, se convocará una comisión técnica en la que también participarán representantes del Ministerio de Transportes y de la Consejería de Obras Públicas. Barreto subrayó que el objetivo es que el proceso sea “lo más corto posible” y destacó la predisposición mostrada por el Estado.

Por su parte, la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez, reafirmó el compromiso del Gobierno central para alcanzar un acuerdo en el menor plazo posible, destacando el carácter presencial de la reunión como muestra de esa voluntad.

En paralelo, Canarias volvió a trasladar la necesidad de ampliar hasta 2028 el plazo de ejecución de los fondos europeos para energías renovables, ante el riesgo de perder cerca de 200 millones de euros si no se produce esa prórroga.