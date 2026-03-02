Ahora mismo la situación en Dubai en de total tranquilidad, aunque este grupo de Canarias pudieron escuchar el sonido de las explosiones el pasado sábado

Informa: Redacción Informativos RTVC

Son muchos los canarios a los que este conflicto sorprendió en la zona del Golfo Pérsico. La mayoría permanecen atrapados sin poder tomar un vuelo por el cierre del espacio aéreo. Víctor Montero está en Dubai en un viaje de trabajo junto con otros seis empresarios de Canarias y debían regresar este lunes.

Víctor Moreno, empresario atrapado en Dubai. Imagen RTVC

Durante la últimas horas han sentido de cerca los bombardeos y los drones. El espacio aéreo del país está cerrado pero desde Dubai, Víctor Moreno manda un mensaje de tranquilidad y asegura que están bien atendidos y esperando el momento que las autoridades estimen oportuno reabrir el espacio aéreo para poder salir hacia Canarias.

Víctor Moreno aseguró que la situación ahora mismo en de normalidad en Dubai, pese a cierta incertidumbre que existe por los recientes ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

Los iraníes exiliados miran con incertidumbre los acontecimientos

En el mundo viven unos 10 millones de iraníes en países extranjeros que ahora miran con incertidumbre lo que pasa en su país ya que no pueden saber lo que ocurre en el país, entre otras medidas, las autoridades iraníes han cortado internet. Algunos de los exiliados iraníes residen en Canarias.

Los jóvenes piden ayuda internacional para derrocar definitivamente al régimen de los ayatolás e instaurar una democracia.