Las aerolíneas han cancelado miles de vuelos programados para este lunes por el cierre gubernamental que se extiende 41 días

El espacio aéreo estadounidense casi paralizado este lunes por el cierre gubernamental. EP

El cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos ha provocado la cancelación de miles de vuelos programados para este lunes.

Durante 41 días se ha prolongado el cierre gubernamental, que aún no ha finalizado. Se espera que acabe cuando el Senado haya aprobado un paquete de medidas de financiación que desbloquean esta situación.

Operaciones canceladas en Nueva York

El 8,2% de las operaciones aéreas se han suprimido en Nueva York. Estas cancelaciones han afectado a 2.100 vuelos, según datos de Cirium.

Por su parte, el aeropuerto internacional O’Hare de Chicago ha sido el que más cancelaciones ha registrado, con casi el 25% de sus vuelos programados. Asimismo, más del 16% de los servicios que llegaban y salían del Aeropuerto Logan de Boston han sido eliminados, al igual que el 15% de los viajes en el Aeropuerto LaGuardia de la ciudad de Nueva York.

Delta Air Lines ha cancelado el lunes unos 490 vuelos de los casi 5.000 previstos. La aerolínea ha afirmado que a la «gran mayoría» de los pasajeros afectados se les cambió la reserva para un nuevo vuelo el mismo día.

Estas repercusiones se deben a la difícil situación del personal aéreo a raíz del cierre gubernamental del país, y por la reducción de vuelos en el 40% de los aeropuertos con mayor tráfico del país.

Las cancelaciones se llevan produciendo desde el pasado viernes, 7 de noviembre, siguiendo un calendario progresivo de reducción de operaciones: un -4% el viernes, aumentando gradualmente al 6% el próximo 11 de noviembre, mientras que esta cifra subirá al 8% dos días después, el 13 de noviembre, y finalizará con el 10%, el 14 de noviembre.