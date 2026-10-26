Candelaria recupera con tecnología 3D la imagen de la Virgen desaparecida en el aluvión de 1826

La pieza será uno de los elementos destacados de la exposición que se inaugurará el 9 de noviembre en el marco de los actos conmemorativos del bicentenario, aunque podrá contemplarse desde el miércoles, 4 de noviembre, cuando la exposición abrirá sus puertas

Candelaria recupera mediante tecnología 3D la imagen de la Virgen desaparecida en el aluvión de 1826.

El Ayuntamiento de Candelaria incorpora a la conmemoración del bicentenario del aluvión de 1826 una recreación de la antigua imagen de la Virgen de Candelaria desaparecida durante aquel episodio, realizada mediante tecnología 3D y técnicas plásticas tradicionales a partir de la documentación histórica disponible.

La pieza, elaborada a través de un proyecto desarrollado por el área de Bellas Artes de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, será uno de los elementos destacados de la exposición que se inaugurará el próximo 9 de noviembre. En el marco de los actos conmemorativos del bicentenario. Aunque podrá contemplarse desde el miércoles, 4 de noviembre, cuando la exposición abrirá sus puertas.

La imagen original desapareció durante el temporal que afectó gravemente a Tenerife en la noche del 7 al 8 de noviembre de 1826. Las aguas alcanzaron el convento dominico de Candelaria y arrastraron al mar la talla que durante siglos había constituido el principal referente devocional del Archipiélago. La imagen nunca pudo ser recuperada.

La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, destaca el valor histórico y cultural de la iniciativa. “Candelaria mantiene un vínculo histórico y cultural estrechamente ligado a la Virgen de Candelaria. Por ello, la realización de una réplica de la imagen desaparecida durante el aluvión de 1826, propuesta por el Ayuntamiento, supone una importante aportación a la exposición que inauguraremos el próximo 9 de noviembre, en el marco de la conmemoración del bicentenario de este acontecimiento histórico”.

Tecnología e investigación al servicio de la memoria histórica

El proyecto parte de un amplio trabajo de investigación y documentación. Fue desarrollado para aproximarse con el mayor rigor posible a las características de aquella antigua talla. De la que no se conserva ninguna representación gráfica directa.

La reconstrucción ha recurrido a fuentes documentales y representaciones pictóricas históricas. Se ha prestado especial atención a las descripciones realizadas por fray Alonso de Espinosa. Están consideradas una referencia fundamental para el conocimiento de la primitiva imagen de la Virgen de Candelaria. La iniciativa combina herramientas contemporáneas de modelado e impresión 3D con procedimientos tradicionales utilizados en la creación artística. Entre ellos el estuco, el dorado con pan de oro, la policromía y diferentes técnicas decorativas.

Mari Brito subraya que “la réplica reproduce los detalles recogidos en la obra del padre fray Alonso de Espinosa, una referencia fundamental para el conocimiento histórico de la Virgen de Candelaria y de la isla de Tenerife”. La alcaldesa agradece además “el trabajo desarrollado por el equipo del área de Bellas Artes de la Fundación General de la Universidad de La Laguna. En colaboración con historiadores, que ha llevado a cabo esta labor de documentación y reproducción de la imagen”.

El proyecto ha contado con el trabajo del investigador Alejandro Hernández Pérez. Bajo la dirección de Itahisa Pérez Conesa, profesora del área de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. Y con el asesoramiento de los historiadores Carlos Rodríguez Morales y Jesús Rodríguez Bravo, del Instituto de Estudios Canarios.

Una pieza con finalidad histórica y divulgativa

La reconstrucción no pretende sustituir a la actual imagen de la Virgen de Candelaria, obra de Fernando Estévez y venerada desde 1830, sino ofrecer una reproducción con finalidad histórica y didáctica que permita a la ciudadanía aproximarse a cómo pudo ser la talla desaparecida hace dos siglos.

Para el Ayuntamiento, el proyecto constituye una nueva herramienta para divulgar y preservar la memoria colectiva del municipio. “Es una iniciativa que contribuye a profundizar en el conocimiento de nuestra cultura y permite acercar a la ciudadanía un elemento relevante de la historia de Candelaria”, concluye Mari Brito.

La réplica podrá contemplarse en la exposición que abrirá sus puertas el 9 de noviembre, dentro del programa conmemorativo organizado en torno a los 200 años del aluvión de 1826 y la desaparición de la antigua imagen de la Virgen de Candelaria.