Un hombre y una mujer de 25 años fueron trasladados al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras salir heridos accidente en la TF-28

Dos heridos moderados tras caer de una motocicleta en Candelaria. Europa Press

Un hombre y una mujer, ambos de 25 años, han resultado heridos este domingo tras sufrir una caída de motocicleta en la carretera TF-28, a su paso por el municipio de Candelaria, en Tenerife.

Los dos afectados presentaron varias contusiones de carácter moderado, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2.

El incidente tuvo lugar sobre las 14:39 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta que comunicaba lo ocurrido.

Trasladaron al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

A partir de ese momento, el centro coordinador activó los recursos de emergencia necesarios para atender a los afectados en el lugar del accidente.

El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a ambos heridos y, tras una primera valoración, procedió a trasladarlos al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria para recibir atención médica.