Herido un joven con un corte en la espalda durante una reyerta en Lanzarote

Personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al joven, que presentaba un corte en la espalda de pronóstico moderado

Un hombre, de 20 años, ha resultado herido este domingo tras recibir un corte en la espalda a consecuencia de una reyerta en la calle Manolo Millares, en Arrecife (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Imagen archivo RTVC.

El suceso se produjo sobre las 06:06 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Servicio de Urgencias Canario

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentaba un corte en la espalda de pronóstico moderado. Finalmente, fue trasladado en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local desplazados a la zona instruyeron diligencias.