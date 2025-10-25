Varias canteranas entrenan a las órdenes de Eder Maestre, en una nueva muestra de la apuesta del club por su cantera

Las canteranas del Tenerife entrenan con el primer equipo / CD Tenerife Femenino

El CD Tenerife Femenino continúa demostrando su firme compromiso con el talento joven y la formación desde la base. En esta semana sin competición oficial, cinco canteranas del CD Tenerife Femenino B han sido citadas para trabajar junto al primer equipo reforzando la conexión entre las distintas categorías del club.

Las canteranas del primer filial tinerfeño Paula Hernández, Núria Pon, Adriana Méndez, Sara Niz, Ari Álvarez y Lidia Sánchez están participando en las sesiones de trabajo dirigidas por el cuerpo técnico del conjunto de Liga F Moeve, una experiencia que les permitirá seguir creciendo en un entorno de máxima exigencia y aprendizaje.

Esta dinámica ofrece a las futbolistas de la cantera la posibilidad de convivir con jugadoras consolidadas en la élite. Además, también permite al cuerpo técnico valorar de cerca su evolución y potencial. Para muchas de ellas, supone un nuevo paso en su progresión deportiva tras una destacada trayectoria en las categorías inferiores blanquiazules.

El conjunto blanquiazul reafirma su apuesta por un modelo de crecimiento basado en el trabajo desde la base, la formación y la continuidad entre categorías.