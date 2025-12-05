Carlos Herrera deja el banquillo del Rocasa Gran Canaria por motivos personales, y Dejan Ojeda asumirá la dirección del equipo de forma provisional

Carlos Herrera deja de ser el entrenador del Rocasa Gran Canaria

El Rocasa Gran Canaria y el entrenador Carlos Herrera han llegado a un acuerdo para la desvinculación del experimentado técnico del primer equipo.

Carlos Herrera deja el cargo por motivos personales al no poder dedicarse plenamente a su labor, aunque seguirá ligado al club en otras funciones.

El encargado de dirigir al equipo en los próximos partidos será el preparador teldense, Dejan Ojeda, quien ya entrenó al Rocasa en los partidos del play-down de hace dos temporadas.

El club agradece la profesionalidad de Carlos Herrera en la que significó su segunda etapa al frente del club y la honestidad mostrada a la hora de tomar una decisión nada fácil para ambas partes.