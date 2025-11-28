La joven jugadora blanquiazul, Carolina Ferrera, disputará la ronda 1 de clasificación para el Campeonato de Europa Sub-17 ante Portugal, Hungría y Bulgaria

Carolina Ferrera, convocada con España Sub-17 para la clasificación del europeo / CD Tenerife Femenino

Carolina Ferrera, jugadora del CD Tenerife Femenino, sigue siendo protagonista en las convocatorias de la Selección Española Sub-17. La joven centrocampista canaria ha sido citada para disputar la ronda 1 de clasificación para el Campeonato de Europa femenino Sub-17. Tendrá lugar entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre en Portugal.

La cita agrupa en la misma sede a las selecciones de España, Portugal, Hungría y Bulgaria. Ferrera disputó el primero de los tres choques se dio el 26 de noviembre, ante Bulgaria. El siguiente será ante Hungría el sábado 29 de noviembre. Finalizarán ante Portugal el martes 2 de diciembre, en busca de la clasificación para la ronda 2 que se disputará en mayo, buscando plaza en el torneo final.

La convocatoria de Carolina Ferrera representa un motivo de orgullo para el club, que celebra cómo una futbolista continúa consolidándose entre las mejores de su generación en una nueva competición continental tras su participación en el último Mundial Sub-17 de Marruecos.