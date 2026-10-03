Avisos meteorológicos por fuertes precipitaciones y tormentas, especialmente en Cataluña, Cantabria y la Comunidad de Madrid en nivel naranja (peligro severo) por acumulados de hasta 60 litros
Casi toda la España peninsular y Baleares están este sábado bajo aviso meteorológico por fuertes precipitaciones y tormentas, con tres comunidades autónomas, Cataluña, Cantabria y la Comunidad de Madrid en nivel naranja (peligro severo) por acumulados de hasta 60 litros en algunos puntos.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado hoy de un «riesgo importante» a causa de precipitaciones que dejarán acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado a partir de las 15:00 horas en el litoral cántabro y el valle de Villaverde; en áreas como Liébana y la zona del Ebro las lluvias podrían saldarse con hasta 60 mm en 12 horas.
En Cataluña el aviso por fuertes precipitaciones y tormentas está activo desde las 10:00 horas. Allí se prevén acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en áreas de Girona, Barcelona y Tarragona.
En la otra comunidad más golpeada por el temporal, la Comunidad de Madrid, la advertencia se centra en la sierra, en lugares como Cercedilla, Navas del Rey, El Escorial y Buitrago del Lozoya.
Avisos de menor intensidad
Los avisos son de menor intensidad, de nivel amarillo (que alerta de riesgo para realizar ciertas actividades), en doce comundiades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La-Mancha, Extremadura, Galicia, Región de Murcia, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana.
En las Islas Baleares, las dos Castillas, Extremadura y la Comunidad Valenciana esa advertencia meteorológica entró en vigor desde las 10:00 horas por el riesgo de precipitaciones con acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en zonas del litoral norte de Castellón o el litoral sur de Valencia.
En Segovia se prevén, según esto, fuertes lluvias y tormentas que podrían dejar hasta 40 litros por metro cuadrado y que podrían estar acompañadas de granizo; mientras que en las Islas Baleares, se esperan tormentas en Ibiza y Formentera, donde podría darse mucha actividad eléctrica y precipitaciones.