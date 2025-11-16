Más del 21% de la población española considera que los años de la dictadura franquista fueron «buenos» o «muy buenos»

Más del 21% de la población española considera que los años de la dictadura franquista fueron «buenos» o «muy buenos», según el último barómetro del CIS, frente al 65,5% de la población que afirma que fueron «malos» o «muy malos».

Imagen archivo RTVC.

Cincuenta años después de la muerte del dictador Francisco Franco se pueden escuchar discursos de jóvenes que apoyan el franquismo en las calles y en la redes sociales. Se trata de casi un 18%, según la encuesta del CIS.

Todo ello, frente a la mayoría que simpatiza con valores democráticos. Por edades, casi un 20% de los jóvenes entre 18 a 24 años, que no vivieron la dictadura, creen que fue «buena» o «muy buena» Esos porcentajes varían según la edad, pues entre entre los 25 y 34 años, representa un 15,9%.

Según los expertos, en ocasiones, la falta de conocimiento profundo sobre la dictadura también puede llevar a interpretaciones erróneas de los hechos históricos.