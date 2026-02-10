Un cayuco con unas 140 personas llega a la costa de El Hierro

La embarcación se avistó a unas 30 millas de la isla meridional

Un cayuco con unas 140 personas se localizaba a media mañana de este martes a unas 30 millas de El Hierro y el operativo de rescate aún sigue en marcha.

En el dispositivo participan las dos embarcaciones de Salvamento Marítimo con base en La Restinga, así como un avión de Salvamento Marítimo que colabora en las labores de localización y apoyo.

Esta embarcación se trataría de la primera que llega a la isla en el mes de febrero y la cuarta en lo que va de año. Con este rescate, ya serían más de 600 los migrantes que han arribado a las costas de El Hierro en lo que va de 2026.