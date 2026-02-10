ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Un cayuco con unas 140 personas llega a la costa de El Hierro

Redacción RTVC
Redacción RTVC

La embarcación se avistó a unas 30 millas de la isla meridional

Un cayuco con unas 140 personas se localizaba a media mañana de este martes a unas 30 millas de El Hierro y el operativo de rescate aún sigue en marcha.

En el dispositivo participan las dos embarcaciones de Salvamento Marítimo con base en La Restinga, así como un avión de Salvamento Marítimo que colabora en las labores de localización y apoyo.

Esta embarcación se trataría de la primera que llega a la isla en el mes de febrero y la cuarta en lo que va de año. Con este rescate, ya serían más de 600 los migrantes que han arribado a las costas de El Hierro en lo que va de 2026.

Noticias Relacionadas

El Gobierno moviliza 10 millones de euros para resucitar el centro de acogida de Echedo

RTVC -

Salvamento Marítimo auxilia a 22.900 personas en aguas Canarias durante 2025, 8.700 de ellos inmigrantes irregulares

RTVC / Europa PRESS -

Sanidad detectó 124 casos de mutilación genital femenina durante 2025

RTVC -

Productores y centros educativos herreños premiados por su participación en Ecocomedores

RTVC -

Otras Noticias

Siete heridos al colisionar un vehículo contra la terraza de un bar en Tenerife

Las figuras históricas del Carnaval de Tenerife y Gran Canaria se hermanan en Agüimes

El PEVOLCA afirma que no hay señales precursoras de una erupción en Tenerife

1.500 jornadas de trabajo garantizarán la limpieza del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno moviliza 10 millones de euros para resucitar el centro de acogida de Echedo

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026