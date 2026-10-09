Los candidatos del CC La Palma al Congreso y al Senado defienden una representación propia de la isla para influir en las decisiones que afectan a Canarias

Coalición Canaria (CC) La Palma ha designado a Jonathan Felipe como candidato al Congreso de los Diputados y a Miriam Perestelo al Senado para las próximas elecciones generales.

Ambos han presentado este viernes sus objetivos en una rueda de prensa junto a la secretaria insular del partido, Nieves Lady Barreto, donde han defendido la necesidad de garantizar que los intereses de La Palma estén representados en ambas cámaras. Barreto ha asegurado que los candidatos votarán a favor de las medidas beneficiosas para la isla y no respaldarán aquellas que la perjudiquen.

Jonathan Felipe ha afirmado que el Congreso se ha convertido en un espacio donde resulta difícil alcanzar acuerdos y atender las necesidades de territorios alejados de la Península.

CC La Palma designa a Jonathan Felipe y Miriam Perestelo para las elecciones generales. RTVC

La Palma, presente en los órganos donde se toman las decisiones

Por ello, ha defendido que La Palma esté presente en los órganos donde se toman las decisiones. El candidato, que acompañará a Cristina Valido como número dos de la lista provincial al Congreso, ha reivindicado la gestión de Coalición Canaria y ha citado como ejemplos la bonificación del 60 % del IRPF y las medidas para devolver a los afectados por el volcán el valor de lo perdido.

Por su parte, Miriam Perestelo ha defendido que La Palma necesita «una voz propia y con influencia» en el Senado y el Congreso. La candidata ha señalado que su objetivo es reclamar igualdad de oportunidades, el reconocimiento de las singularidades insulares y un acceso equitativo a recursos y servicios.

Además, ambos aspirantes han asegurado que su compromiso será con los ciudadanos de La Palma y que actuarán con autonomía ante las decisiones que puedan afectar a la isla.