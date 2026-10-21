Tanto CC como PP aseguran que la moción de censura de PSOE, AUP-SSP y Nueva Canaria contra el alcalde Juan Ramos responde a un interés «partidista y personal»

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno insular. Imagen Cabildo de Tenerife / Europa Press (archivo)

La secretaria de Organización de Coalición Canaria en Tenerife, Rosa Dávila, y el presidente del PP en la isla, Lope Afonso, han mostrado este miércoles el rechazo de sus formaciones a la moción de censura presentada por PSOE, AUP-SSP y Nueva Canarias en San Juan de la Rambla, ya que respondería a un «interés partidista y personal».

En rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno insular, la presidenta y el vicepresidente insular han sido preguntados por la cuestión, sobre la que manifiestan su «incompresión» cuando se está a «apenas seis meses de la próxima convocatoria electoral». Asimismo, Rosa Dávila ha considerado que lo «más prudente» hubiera sido «dejar decidir a los ciudadanos» en la próxima cita con las urnas.

«Durante 3 años, se ha trabajado con confianza, y manteniendo una relación fluida. Nos preocupa la inestabilidad cuando quedan apenas seis meses de una convocatoria electoral» ha añadido Dávila, que ha defendido el interés de la formación que representa, Coalición Canaria, por «dar estabilidad» y por «poner por encima de todo» los intereses de los ciudadanos: «Es un principio fundamental».

«Atiende más a un interés partidista que realmente a una necesidad de los vecinos en San Juan de la Rambla», ha deslizado Dávila.

Explicación de la oposición

Por su pate, la oposición ha explicado los motivos de la moción de censura contra el actual alcalde. Entre ellos, cuestionan la legalidad de determinadas actuaciones. Han convocado mañana un pleno extraordinario para que el ayuntamiento se persone en la causa judicial que investiga al alcalde por un supuesto delito de prevaricación.

La moción de censura se debatirá el próximo 4 de noviembre, a tan solo medio año de las elecciones municipales.

Rechazo a la moción de censura

Por su lado, Afonso (PP) ha reiterado el rechazo de su formación a una moción de censura ya que, por «encima de todo», está «la estabilidad de las instituciones». Ha añadido que, en este caso, «no parece que, con el margen de tiempo que hay –respecto a las próximas elecciones–, sea útil una maniobra política como esta».

«El Partido Popular no va a apoyar una moción de censura, ni en este contexto ni para favorecer intereses políticos partidarios o personales. No la apoyaremos, y seguiremos trabajando desde cualquier posición por el interés general de los vecinos de San Juan de la Rambla», ha añadido el presidente de los populares tinerfeños.