El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegura mantener contactos «en tiempo real» para impulsar una moción de censura y después convocar elecciones generales

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. EFE

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves que el PP está teniendo contactos «en tiempo real» con otras fuerzas políticas para impulsar una moción de censura y después convocar elecciones.

En una rueda de prensa en Bruselas y a la pregunta de si va a intensificar los contactos para una moción de censura y que el nuevo Ejecutivo convoque elecciones, Feijóo ha asegurado: «Yo tengo contactos en este momento en tiempo real con todas las fuerzas políticas y les estoy trasladando que si realmente lo que dicen es lo que están dispuestos a hacer, hagámoslo».

Feijóo ha dicho que ante el «atrincheramiento» del Gobierno y su negativa a convocar elecciones la única solución que tiene el PP es «remover al Gobierno» para «elegir otro que las convoque».

«Si no lo hacemos ahora, ¿en qué supuesto deberíamos de hacerlo? Si esto no es una situación gravísima, puede haber algún supuesto más grave que este?», ha cuestionado, tras enumerar los casos de corrupción que rodean al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Elecciones generales

Desde el PNV a Vox, pasando por Junts y el PP, ha relatado, han manifestado la necesidad de convocar de forma inmediata unas elecciones generales, algo que suma 184 diputados, cuando el número de diputados que se necesita para obtener este respaldo son 176.

«Hagámoslo y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente, que no se merece unos políticos trileros que dicen una cosa y hacen la contraria», ha aseverado.

El líder popular ha explicado que últimamente hay «algunos partidos políticos» que incluso están presentando alguna iniciativa en el Congreso para pedir elecciones.

«Vamos a ver si esas iniciativas al final se quedan en una tentativa o por el contrario van en serio y respetan a los votantes que representa», ha añadido.

Feijóo se ha referido a los socios de Gobierno que afirman que le retirarán el apoyo a Sánchez si no aprueba los presupuestos y ha asegurado que «saben perfectamente que el Gobierno no tiene apoyos» para lograrlo.

«Me sorprende mucho esta pérdida de tiempo y esta falta de respeto a la inteligencia de los españoles», ha insistido.

Posible coalición con Vox

Sobre su posible apertura a un Gobierno de coalición con Vox si no logra mayoría en unas futuras elecciones generales, Feijóo ha señalado que luchará «hasta el último minuto de la campaña electoral» por obtener los votos suficientes para gobernar en solitario.

Pero, si cuando se cierren las urnas, el mandato de los españoles «varía», ha añadido, asumirá el mandato de los españoles y abogará por «darle estabilidad a la gobernación de España, que es imprescindible».