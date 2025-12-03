Míriam Nogueras, portavoz de Junts, asegura que «estamos donde estábamos la semana pasada»

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado que el movimiento llevado a cabo este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha cambiado la posición de su partido y ha emplazado al PSOE a que «tome decisiones». «Estamos donde estábamos la semana pasada», ha señalado.

Así lo ha dicho este miércoles en una rueda de prensa en la sede del partido catalán un día después de que Sánchez asumiese sus «incumplimientos» en determinados compromisos adquiridos con Junts y anunciase medidas para remediarlo. Entre ellas un real decreto ley que aprobó ayer el Consejo de Ministros para «flexibilizar a los entes locales y los ayuntamientos las inversiones financieramente sostenibles».

«Que nadie se confunda, estamos donde estábamos la semana pasada. Son los socialistas los que han bloqueado la legislatura con sus incumplimientos. Los socialistas tienen que decir qué hacen a partir de ahora. Son ellos los que se han metido en este problema y son los que deben salir», ha argumentado Nogueras.

Las medidas tomadas ayer por el Consejo de Ministros, ha señalado la portavoz de Junts, forman parte «de lo que hace tiempo que se debería haber aprobado», ya que la lista de incumplimientos del Gobierno es «larga». Y es que, según ha dicho, Sánchez «ha incumplido la parte troncal de los acuerdos» a los que llegaron en los dos primeros años de la legislatura, y es lo que motivó que el 27 de octubre decidiesen romper con el PSOE. «Cuando nosotros rompemos, rompemos», ha sentenciado.

«El Gobierno está en una situación de debilidad política»

Nogueras ha recordado que, desde la ruptura de octubre, el Gobierno ha perdido «votaciones importantes» en el Congreso. Entre ellas el techo de gasto, lo que deja a Sánchez «sin margen para aprobar presupuestos» y al Gobierno «en una situación de debilidad política».

Además, ha señalado que Sánchez es «quien tiene el botón» para convocar elecciones: «La decisión de cómo seguirá gobernando la tiene que tomar el Gobierno. Es Sánchez quien tiene que responder a esta pregunta», ha indicado. «Los que quieran hablar con JxCat sólo tienen que hablar de una cosa: de Cataluña, de los catalanes. Ni bloques ideológicos ni bloques españoles. Cataluña», ha aclarado.

En cualquier caso, Nogueras ha subrayado que Junts «quiere cobrar todo lo que está pendiente». Por lo que todas las leyes o iniciativas que impliquen «cumplir» con los acuerdos pendientes con JxCat tendrán su voto a favor.

«Ojalá nuestro problema sea que, dentro de un mes, tengamos que volver a convocar para explicar qué haremos porque el Gobierno ha cumplido todo lo que tenía pendiente. Entonces querrá decir que se ha aplicado al cien por cien la amnistía o que el catalán es lengua oficial en la Unión Europea«, ha ironizado.

Y ha señalado que JxCat ha estado «22 meses sentado en una mesa de negociación en Suiza con mediación internacional». Por lo que ha dicho que «hay un tiempo para negociar, un tiempo para cumplir y otro para tomar decisiones». «Nosotros hemos negociado, hemos cumplido y hemos tomado decisiones. Ahora quien debe tomarlas es el PSOE», ha concluido.