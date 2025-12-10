El sindicato denuncia sobrecarga de trabajo, desigualdades salariales y decisiones unilaterales de la dirección que afectan a la salud y conciliación de los empleados

CCOO convoca tres jornadas de huelga en empresas de ALSA en Canarias por condiciones laborales. EFE

Comisiones Obreras (CCOO) ha convocado una huelga de tres días en enero en varias empresas vinculadas al Grupo ALSA en Canarias, ante lo que considera un deterioro de las condiciones laborales y la falta de avances en los acuerdos de mejora.

Las jornadas de paro tendrán lugar el 8 de enero, de 11:00 a 17:00 horas; el 10 de enero, durante toda la jornada; y el 13 de enero, de 11:00 a 17:00 horas, afectando a Artazo Servicios Integrales, Hermanos Díaz Melián, Microbuses Cándido, NEX Continental Holdings, Canary Logistic Solution y Transportes Turísticos Islas Canarias.

El sindicato denuncia que la organización del trabajo en estas empresas genera sobrecarga, estrés, falta de conciliación y riesgos para la salud, sin que se hayan aplicado medidas correctoras pese a reiteradas advertencias.

Empleados sometidos a presión constante

Según CCOO, los empleados están sometidos a una presión constante, con ritmos y turnos que dificultan la conciliación y afectan directamente a su bienestar, mientras la empresa no ha tomado acciones.

Además, la federación sindical ha detectado diferencias salariales injustificadas entre trabajadores con funciones equivalentes, así como cambios organizativos y económicos implementados sin consenso, vulnerando los procedimientos establecidos para modificar condiciones laborales.

Entre estas medidas, se incluyen modificaciones en la estructura salarial y complementos, que impactan directamente en la estabilidad económica de la plantilla.

Meses de intentos de diálogo

CCOO ha señalado que la huelga es la respuesta a meses de intentos de diálogo infructuosos, subrayando que la dirección de ALSA no puede seguir actuando unilateralmente ni ignorando propuestas razonables para mejorar el trabajo y la calidad del servicio.

El sindicato también ha recordado que estas condiciones repercuten en el servicio a la ciudadanía, impidiendo garantizar un transporte seguro y eficiente mientras persistan las condiciones laborales precarias.

A pesar de la convocatoria de huelga, CCOO reafirma su disposición al diálogo en cualquier momento para alcanzar soluciones reales y duraderas que beneficien tanto a los trabajadores como al servicio ofrecido a la población.