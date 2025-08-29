Una veintena de personas fallecieron en este naufragio

CCOO Canarias reclamó este viernes «la necesidad urgente de vías legales y seguras para la migración» tras la muerte de una veintena de personas y 17 supervivientes rescatados este jueves en aguas de Mauritania en el naufragio de un cayuco que se dirigía a Canarias con más de un centenar de migrantes.

CCOO exige vías seguras para la migración tras el último naufragio en la Ruta Canaria / Archivo RTVC

En un comunicado, el sindicato trasladó su «más sentido pésame y solidaridad a las familias de las víctimas, al pueblo de Gambia y a todas las comunidades que hoy lloran esta pérdida irreparable«, exigiendo «que estas muertes no caigan en el olvido ni en la indiferencia política».

Vías seguras y leales

Según el testimonio de los supervivientes, la embarcación zarpó de Gambia seis días antes con rumbo a Canarias, transportando a más de un centenar de personas, en su mayoría de nacionalidad gambiana y senegalesa. Las autoridades mauritanas recuperaron al menos veinte cadáveres, mientras continúan las labores de búsqueda.

El sindicato señaló que este suceso vuelve a evidenciar «la crudeza de la Ruta Atlántica hacia Canarias, una de las más peligrosas y mortíferas del mundo, utilizada por miles de personas que huyen de la pobreza, la violencia, la falta de empleo y la ausencia de oportunidades en sus países de origen».

Comisiones Obreras demandó la necesidad de vías para la migración de forma segura y legal «que eviten que miles de personas sigan arriesgando sus vidas en travesías inhumanas», así como el desarrollo de «políticas de acogida dignas, solidarias y respetuosas con los derechos humanos».

«Rechazamos con firmeza las declaraciones intolerables del dirigente de VOX, Santiago Abascal, que ayer volvió a insultar la memoria y la dignidad de las personas migrantes«, añadió el sindicato, denunciando que «este discurso de odio, basado en la mentira y la manipulación, pretende enfrentar a la sociedad, sembrar miedo y señalar como culpables a quienes solo buscan sobrevivir».

La organización reiteró su demanda a las instituciones nacionales, europeas e internacionales para que implementen «políticas migratorias basadas en la justicia social, la defensa de los derechos humanos y la cooperación al desarrollo».