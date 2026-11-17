También han anunciado una concentración el 26 de noviembre frente a la sede de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en Madrid, convocatorias de huelga para enero y febrero, y huelga indefinida para la segunda quincena de marzo

El Sector de Carretera y Logística ­de FSC-CCOO ha anunciado en rueda de prensa la convocatoria de diferentes movilizaciones por el bloqueo del procedimiento administrativo que permitiría la aplicación de coeficientes reductores a la edad de jubilación a los profesionales del transporte de mercancías y transporte de viajeros por carretera.

CCOO convoca huelga estatal en el transporte por carretera el 23 y 24 de diciembre por el bloqueo de la jubilación anticipada

Anuncian diferentes movilizaciones porque afirman que, tras el anuncio de elecciones generales, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social no ha convocado el comité de evaluación que debería decidir si los conductores y conductoras profesionales se pueden jubilar antes debido a la penosidad de la profesión y las consecuencias que tiene para la salud de estas personas, como ocurre con otros colectivos. El sindicato considera que este procedimiento es administrativo, no político, y por tanto no puede paralizarse por el hecho que se hayan convocado elecciones.

En concreto, está prevista una concentración el 26 de noviembre de 10 a 13 horas frente a la sede de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en Madrid, una huelga estatal en el transporte por carretera el 23 y 24 de diciembre, convocatorias de huelga para enero y febrero, y huelga indefinida para la segunda quincena de marzo si los procedimientos siguen resolverse por el próximo Consejo de Ministros, fecha que podría adelantarse si se renueva el actual Gobierno.

Seis conductores muertos en el último mes

Lucho Palazzo Gallo, secretario general de FSC-CCOO, ha comenzado su intervención en la rueda de prensa expresando sus condolencias por la muerte de seis profesionales de la carretera en el último mes y ha dado el dato de que cada cinco días muere un conductor profesional en España. Palazzo ha incidido en el nivel de siniestralidad de este sector para exigir que se reactive el procedimiento sobre la jubilación anticipada.

“Lo decimos desde la seriedad y desde la responsabilidad que tiene nuestra organización, desde la responsabilidad de entender que esta medida es más que justa, que se están aplicando coeficientes reductores en otros sectores que no tienen ni de lejos el nivel de siniestralidad que tiene la carretera. Nosotros hemos cumplido con todos los requisitos y ahora es la Administración quien tiene que hacerlo. Hemos sido pacientes y no tenemos más tiempo”, concluyó.

30 días sin convocar la comisión de evaluación

Por su parte Francisco Vegas, secretario general del Sector de Carretera y Logística ­de FSC-CCOO, ha explicado en detalle todo el proceso administrativo de las diferentes peticiones aplicadas a transporte de mercancías, transporte de viajeros y grúas autopropulsadas, y ha anunciado las movilizaciones señaladas.

“¿Por qué convocamos movilizaciones en este momento? Porque hemos constatado que desde el 7 de octubre que se nos informa del último expediente, en concreto del transporte de viajeros, han pasado ya más de 30 días y no se ha convocado la comisión de evaluación. Quiero dejar claro que la convocatoria electoral no tiene nada que ver en un procedimiento administrativo. Los procedimientos administrativos no se pueden detener por una convocatoria electoral. Y eso es lo que les exigimos”, ha afirmado.

Vegas ha recordado a las patronales solicitantes de estos procedimientos —Confebus en el transporte de viajeros y CETM en el transporte de mercancías, a los que se sumaron Fenadismer y Fitrans— que también deben impulsar y exigir al Gobierno que agilicen la aplicación de coeficientes reductores en el sector. Asimismo ha animado a otros sindicatos, como a UGT, a unirse a las movilizaciones.