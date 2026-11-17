Jornada de huelga en el sector ferroviario convocada por la representación sindical en Renfe, Adif y las operadoras Ouigo e Iryo para exigir mayor seguridad en la red española

Varios trenes parados en el andén de la estación de Atocha en Madrid. Imagen EFE

El sector ferroviario ha iniciado desde la pasada medianoche una jornada de huelga convocada por la representación sindical en Renfe, Adif y las operadoras Ouigo e Iryo para exigir mayor seguridad en la red española.

El Ministerio de Transportes ha establecido los servicios mínimos para esta jornada que durará 24 horas, que fijan un 75 % en horas punta para cercanías, un 72 % en alta velocidad y larga distancia y un 65 % en media distancia.

Renfe informó en un comunicado que, en Cercanías, los servicios mínimos en hora punta (de 06:00 a 09:00 horas, de 13:30 a 15:30 horas y de 18:30 a 20:30 horas) quedan establecidos en el 75 % del servicio habitual. En el resto del día, está previsto que circulen el 50 % de los trenes.

El servicio de Media Distancia establece un 65 % de circulaciones y en Alta Velocidad/Larga Distancia, un 72 % de los tráficos de un día normal. En Mercancías, los mínimos afectan al 26 % del servicio programado.

Por su parte, el operador ferroviario Iryo confirmó que operará este martes el 70 % de sus trenes, mientras que Ouigo anunció la supresión de 10 de los 27 trenes que tenía inicialmente programados.

Los servicios eliminados por Ouigo son: Madrid-Valencia con salida a las 07:15 horas, Barcelona-Madrid a las 07:35, Valencia-Madrid a las 10:27, Madrid-Valladoild a las 10:38 y Valladolid-Alicante a las 13:00 horas.

También el Madrid-Murcia con salida a las 16:15 horas, Alicante-Madrid a las 18:00, Madrid-Valencia a las 18:15, Murcia-Madrid a las 19:53 y Valencia-Madrid a las 20:57 horas.

Convoca la representación sindical del sector

Los trabajadores del grupo Renfe están convocados por el comité general de empresa -formado por el Sindicato de Maquinistas Semaf, CCOO, UGT, SFF-CGT, Sindicato Ferroviario y Alternativa Ferroviaria (Alferro)- a esta jornada de huelga para reclamar mayor seguridad tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que causaron 115 muertos.

A esto se suma la convocatoria del comité general de empresa de Adif, compuesto por UGT (4 representantes), CCOO (4), CGT (2), Sindicato de Circulación Ferroviaria (SC, 2) y Sindicato Ferroviario (SF, 1), mientras que el de Renfe lo forman Semaf (5), UGT (3), CCOO (3), CGT (1) y SF (1).

Por su parte, Semaf ha hecho también una propia para este día en las tres operadoras de viajeros (Iryo y Ouigo además de la pública) y en las de mercancías Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway, lo que supone una llamada para cerca de 7.000 maquinistas.