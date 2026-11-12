Según el balance de Interior, durante este miércoles hasta las once de la noche la Policía Nacional y la Guardia Civil han informado de 1.144 incidencias

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado a la Dirección General de la Policía la apertura de investigaciones específicas sobre las distintas incidencias ocurridas este miércoles 11 de noviembre. Todo ello, durante la jornada de huelga general.



Estas investigaciones se realizarán con independencia de la propia inspección interna a la que Policía Nacional somete todas sus actuaciones. En concreto, para evaluar su adecuación a las normas vigentes. El ministro del Interior ha dado la orden de que, en lo sucesivo, no se use gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones.

Según el balance de Interior durante este miércoles hasta las once de la noche la Policía Nacional y la Guardia Civil han informado de 1.144 incidencias en las que ambos cuerpos han practicado un total de 47 detenciones.

De ellas, veinte en Madrid, seis en Valencia, cuatro en Málaga. Además, otras cuatro en Almería, tres en Granada, otras tres en Castellón, dos en Zamora. Así como, una en Navarra, Valladolid, La Rioja, Alicante y A Coruña.

Menores de edad

En Barcelona, los Mossos d’Esquadra detuvieron a 52 jóvenes. Cabe destacar que seis de ellos menores de edad, tras los graves altercados vividos al término de la manifestación con motivo de la huelga general, han informado en rueda de prensa la consellera de Interior de Cataluña, Núria Parlon, y la comisaria jefa de este Cuerpo, Silvia Catà.

En País Vasco, la Ertzaintza detuvo a dieciséis personas, todas se encuentran ya en libertad a la espera de ser citadas por la autoridad judicial. También, identificó a más de doscientas en diversos incidentes, según datos de este cuerpo.