‘Crónicas de San Borondón’ explora este viernes los secretos medicinales de la flora canaria

La etnobotánica Fayna Brenes desvela en La Radio Canaria los usos curativos de la flora de las Islas desde las 21:00 horas

La próxima entrega de ‘Crónicas de San Borondón‘, en La Radio Canaria, emitirá este viernes a las 21:00 horas, y en redifusión el domingo a las 00:00 horas, un programa que tendrá como protagonista a la flora canaria, más concretamente, a las plantas curativas repartidas por las Islas.

Una gran botica natural que conocían los antiguos pobladores canarios y que, a día de hoy, sigue resultando útil. La etnobotánica Fayna Brenes visitará el programa para charlar con José Gregorio González, director y conductor del espacio, sobre su dilatado conocimiento de la flora de las Islas y de su potencial medicinal. Considerada una «activista de la divulgación», la conversación con Brenes arrojará luz sobre las cualidades medicinales de muchas plantas que constituyen auténticos tesoros naturales y conforman una gran botica natural.

La etnobotánica Fayna Brenes, invitada a ‘Crónicas de San Borondón’, La Radio Canaria, para hablar sobre plantas medicinales en las Islas

«Es una experta conocedora de las plantas y de los procedimientos que utilizaban las curanderas y que también era frecuente encontrar en muchos hogares canarios hasta hace apenas unas décadas. Se utilizaban para aliviar ciertas dolencias y, todavía hoy, el uso de estas plantas perdura en algunos rincones de Canarias», avanza José Gregorio González.

José Gregorio González, dirige y presenta ‘Crónicas de San Borondón’ en La Radio Canaria

Máquina Enigma

En la recta final del programa llegará la sección ‘Gabinete del Curioseante‘, de la mano de Ricardo Martín, que en esta ocasión se internará en los entresijos de la máquina Enigma, el artilugio utilizado por los nazis durante la II Guerra Mundial para codificar sus comunicaciones. Su complejo funcionamiento trajo de cabeza a los aliados que durante años invirtieron numerosos recursos en tratar de neutralizar un instrumento que parecía invulnerable.

También la periodista, escritora y ‘coach’ Elisa Ruano tendrá un espacio en ‘Crónicas de San Borondón‘ para presentar su libro ‘El Secreto es Amarte‘ una obra que explora las vivencias de la autora y que describe “parte de su itinerario vital marcado por la convivencia con una enfermedad crónica y el punto de inflexión que supuso para ella una experiencia cercana a la muerte”, según explica el director del programa.

La periodista, escritora y ‘coach’ Elisa Ruano visita ‘Crónicas de San Borondón’ para presentar su libro, ‘El Secreto es Amarte’

‘Crónicas de San Borondón‘, de La Radio Canaria, continúa así su recorrido por los misterios, el patrimonio mágico de las Islas Canarias y la cultura de sus aborígenes.