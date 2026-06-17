Una quema de basura que acabó descontrolándose pudo ser el origen del incendio

Vídeo RTVC. Imagen: Rubén Amador

Los bomberos han trabajado este mediodía de miércoles en sofocar las llamas del incendio en una zona de invernaderos del camino de El Socorro, en Güímar, en Tenerife.

Imagen: RTVC.

Guardia Civil y Policía Local se trasladaron a la zona para investigar las causas de este fuego. Un fuego que provocó una gran columna de humo.

Los primeros datos apuntan a que una quema de basura en una finca particular acabó descontrolándose. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil, Policía Local y los bomberos del municipio, que han dado por controlado el incendio.